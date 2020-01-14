مبيعات حواسيب ماكنتوش انخفضت في 2019

أصدرت شركة أبحاث السوق آي دي سي IDC بياناتها للربع الرابع من عام 2019، والتي توضح نتائج مبيعات أجهزة الحواسيب الشخصية خلال ذلك الربع، حيث نمت شحنات أجهزة الحواسيب الشخصية بنسبة 4.8 في المئة، لتصل إلى 71.8 مليون جهاز.

ويمثل هذا الرقم أعلى رقم مبيعات لأجهزة الحواسيب الشخصية خلال ربع واحد ضمن السنوات الأربع الماضية، لكن شركة آبل لم تكن قادرة على الاستفادة من هذا النمو على مستوى الصناعة ككل.

وبالنسبة للربع الرابع من عام 2019، فقد كانت شركة لينوفو هي الشركة الأولى، حيث شهدت نموًا بنسبة 6.5 في المئة على أساس سنوي إلى 17.8 مليون شحنة، وجاءت شركة إتش بي في المرتبة الثانية بعدد 17.17 مليون شحنة، تليها شركة دل في المرتبة الثالثة عبر تحقيقها 12.46 مليون شحنة.

وحصلت شركة آبل على المركز الرابع، حيث قدرت IDC شحنات أجهزة ماكنتوش في الربع الرابع من عام 2019 بعدد 4.7 مليون شخنة، بانخفاض بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي، ووفقًا لبيانات IDC، فإن آبل تمتلك حصة تبلغ 6.6 في المئة من سوق أجهزة الحواسيب، بانخفاض عن نسبة 7.3 في المئة خلال الربع الرابع من 2018.

ومع ذلك، فإن الزخم المستمر لشركة آبل في قطاع هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية قد عوض عن التحديات التي تواجهها الشركة مع أجهزة حواسيب ماكنتوش.

ووفقًا لبيانات IDC، فقد ارتفعت شحنات الحواسيب الشخصية للعام بأكمله بنسبة 2.7 في المئة على أساس عالمي، وهذا يجعل عام 2019 أول عام كامل تنمو فيه شحنات أجهزة الحواسيب الشخصية منذ عام 2011، لكن آبل شهدت انخفاضًا بنسبة 2.2 في المئة لعام 2019 ككل، مع شحنات سنوية تقدر بحوالي 17.68 مليون جهاز.

وعلى صعيد متصل، فقد قدمت شركة أبحاث السوق جارتنر Gartner أرقامًا قريبة فيما يتعلق بمبيعات أجهزة الحواسيب، حيث تشير جارتنر إلى نمو شحنات أجهزة الحواسيب في جميع أنحاء العالم بنسبة 2.3 في المئة في الربع الرابع من 2019 وبنسبة 0.6 في المئة للعام بأكمله.

وتقدر الشركة الشحنات في جميع أنحاء العالم بعدد 70.6 مليون شحنة، أما بالنسبة لشركة آبل، فإن جارتنر تشير إلى شحنات ماكنتوش وصلت إلى 5.26 مليون جهاز، مما يشكل انخفاضًا بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي، مع حصول الشركة على حصة سوقية تبلغ 7.5 في المئة.

أما بالنسبة لعام 2019 ككل، فإن جارتنر تقدر شحنات شركة آبل بحوالي 18.35 مليون جهاز، وهو رقم أكثر تفاؤلاً بقليل من رقم آي دي سي IDC.