فيروس غامض في الصين ونتفليكس تهيمن على ترشيحات الأوسكار والمزيد

هل فاتك ما حدث خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية؛ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

سرعة تحديد الصين للفيروس الجديد مكسب كبير للصحة العامة:

اجتاح مدينة (ووهان) Wuhan الصينية فيروس غامض جديد يتسبب بارتفاع في درجة الحرارة، والتهاب رئوي حاد، وتم نقل العشرات إلى المستشفى، ليصبح الفيروس مصدر قلق لمسؤولي الصحة في جميع أنحاء العالم الذين باتوا في حالة تأهب لمواجهته.

وقد أعلن المسؤولون في الصين يوم الخميس الماضي أن الباحثين قاموا بتحليل عيّنات فيروسية من المرضى وتمكنوا من تحديد الفيروس بأنه أحد (فيروسات كورونا) coronavirus، حيث تقع تحت مسمى كورونا عائلة واسعة من الفيروسات منها ستة فقط تصيب البشر، لذلك الفيروس الجديد سيجعلها سبعة.

توضح سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات المُصابة إلى أن سياسات البنية التحتية العلمية والصحية العامة في الصين قد قطعت خطوات كبيرة منذ تفشي فيروس سارس عام 2003، والذي امتد إلى 26 دولة وتسبب في وفاة 774 حالة بعد أن أخفت الحكومة الصينية الوباء وعواقبه عن بقية العالم.

وصرحت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد الماضي أن ظهور مرض الالتهاب الرئوي في الصين مرتبط بسوق واحدة لبيع المأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط الصين ولم ينتقل أبعد من ذلك حتى الآن.

نتفليكس تسيطر على ترشيحات جائزة الأوسكار لأفضل فيلم لعام 2020:

أُعلن يوم أمس عن القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار لعام 2020 التي تقدمها الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصورة، وتحتفل الأوسكار هذا العام بدورتها رقم 92.

ولكن يبدو أن بعض الأشياء لا تتغير أبدًا فليس هناك ترشيحات لأي امرأة للحصول على جائزة أفضل مخرج. بينما يوجد تطور رقمي مثير للاهتمام حيث حصلت منصة (نتفليكس) Netflix إجمالًا على 24 ترشيحًا، وهو أكثر مما حصلت عليه أي شركة من شركات هوليوود السينمائية الرئيسية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى فيلم (الأيرلندي) The Irishman للمخرج الكبير مارتن سكورسيزي بعشرة ترشيحات، وفيلم (قصة زواج) Marriage Story اللذان أنتجتهما المنصة.

يُشار إلى أن نتفليكس قد نافست العام الماضي على جائزة أفضل فيلم من خلال فيلم (روما) الذي أنتجته، ولكنها لم تفز بها غير أن الفرصة سنحت مجددًا للشركة لانتزاع الجائزة الكبرى في الأوسكار 2020. وستُوزع جوائز الأوسكار خلال حفل يُقام في هوليوود في التاسع من فبراير /شباط القادم.

حقيقة سريعة عن شركة تيسلا: 367500 سيارة!



هذا هو عدد السيارات التي سلمتها شركة (تيسلا) Tesla للسيارات الكهربائية العام الماضي، ويمثل ارتفاعًا بنسبة 50% عن عام 2018. كما تجاوز سعر سهم الشركة يوم أمس حاجز 520 دولارًا أمريكيًا، والذي كان 360 دولارًا فقط قبل شهر.

أبرز الألعاب القادمة خلال 2020:

هناك الكثير من الألعاب التي من المتوقع أن تطلقها الشركات خلال عام 2020 ابتداءً من لعبة Final Fantasy VII Remake حتى Halo Infinite. إليك قائمة بأبرز 9 ألعاب قادمة خلال عام 2020.

نصائح مهمة يمكنك الاستفادة منها:

يواجه الكثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة ضعف إشارة الشبكة أو فقدانها، وهو ما ينعكس سلبًا على الاتصالات أو البيانات الخلوية، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب. إليك بعض النصائح والحيل التي يمكنك استخدامها لتعزيز قوة إشارة الشبكة على هاتفك.