صفقة اليوم.. احترف تصميم واجهة وتجربة المستخدم UI/UX مع خصم 97%

الحزمة الشاملة لاحتراف تصميم واجهة وتجربة المستخدم The Ultimate UI & UX Designer Bundle.

عدد الدورات: 4.

عدد الدروس: 154.

المدة: 14 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تصميم واجهة وتجربة المستخدم من البداية، وفهم احتياجات المستخدم، وكيفية استخدام برنامج Adobe XD لإنشاء واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX) بشكل احترافي.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تصميم مواقع الويب باستخدام Adobe Illustrator، وكيفية استخدام الأدوات والأطر الأساسية، بما في ذلك: Balsamiq Mockups، وInVision Studio. ودورة أخرى حول كيفية استخدام برنامج تطوير الويب Adobe Dreamweaver، ولغة JavaScript لتصميم مواقع الويب، وإنشاء إصدارات للهواتف والحواسيب اللوحية ولسطح المكتب من الموقع.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 800 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 24 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر مجال تصميم واجهة وتجربة المستخدم والمعروف اختصارًا UI/UX Design؛ من أهم مجالات التصميم وأكثرها انتشارًا في الفترة الأخيرة، وبالرغم من أنه من مجالات التصميم الجديدة إلا أنه اكتسب أهمية كبيرة لارتباطه بمجال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، ومواقع الويب، حيث يتوقف عليه نجاح أي موقع أو تطبيق.

إذا كنت تفكر في احتراف مجال تصميم واجهة وتجربة المستخدم UI/UX Design؛ يمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية الشاملة (The Ultimate UI & UX Designer Bundle) والتي تتيح لك الوصول إلى كل ما تحتاج إليه لاحتراف تصميم المواقع الإلكترونية مع خصم يصل إلى 97%.

تتضمن هذه الحزمة 4 دورات تدريبية، و154 درسًا،وأكثر من 14 ساعة من المحتوى لمساعدتك في احتراف هذا المجال وبدء عملك الحر فيه.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 800 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 24 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تصميم واجهة وتجربة المستخدم من البداية، وفهم احتياجات المستخدم، وكيفية استخدام برنامج Adobe XD لإنشاء واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX) بشكل صحيح واحترافي.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تصميم مواقع الويب باستخدام Adobe Illustrator، وكيفية استخدام الأدوات والأطر الأساسية، بما في ذلك: Balsamiq Mockups، وInVision Studio. ودورة أخرى حول كيفية استخدام برنامج تطوير الويب Adobe Dreamweaver، ولغة JavaScript لتصميم مواقع الويب، وإنشاء إصدارات للهواتف والحواسيب اللوحية ولسطح المكتب من الموقع.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

How to Become a UX Designer

UI/UX & Web Design Using Adobe XD

UI & Web Design Using Adobe Illustrator CC

Dreamweaver Templates & JavaScript Menus

الحصول على الصفقة: من هنا.