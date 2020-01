أخيرًا.. إنستاجرام تبدأ دعم ميزة الرسائل الخاصة على الويب

أعلنت خدمة مشاركة الصور إنستاجرام اليوم الثلاثاء عن دعم ميزة (الرسائل الخاصة) DMs عبر الويب، في خطوة طال انتظارها من مستخدمي الخدمة الذين يرسلون الكثير من الرسائل فيشق عليهم ذلك عن طريق الهواتف والحواسيب اللوحية.

ومع أن اختبار ميزة (الرسائل الخاصة) على الويب كان قد رُصد قبل نحو سنة، فقد قالت الشركة: إن الميزة الآن لا تزال تجريبية، وهي متاحة لنسبة صغيرة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

We’re currently testing Direct messaging on the web, so you can read and reply to your messages from wherever you are. pic.twitter.com/VJ06EpETxG

وقالت إنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – لموقع (تك كرنش) التقني: إنه عند إطلاق الميزة للجميع سيكون المستخدمون قادرين على رؤية متى أتتهم الرسائل الجديدة، وعرض كامل البريد الوارد، وبدء دردشة جديدة، سواء فردية أو جماعية، وإرسال الصور (وليس التقاطها)، والنقر المزدوج للإعجاب، ومشاركة المنشورات عن طريق الرسائل.

ونشر الرئيس التنفيذي لشركة إنستاجرام (آدم موسري) تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: إنها يأمل في إطلاق الميزة لجميع المستخدمين قريبًا بعد نجاح مرحلة الاختبار.

For those of you into your DMs, today we start to test Direct on the desktop web. Now, it’s only a small percentage of people for now — we need to make sure it works well — but we hope to bring this to everyone soon.https://t.co/x0toGW66Bp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 14, 2020