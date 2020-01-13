يمكنك الآن تنزيل خلفيات هواتف Galaxy S20 المرتقبة من سامسونج

نشر موقع XDA-Developers يوم الأحد صورًا حية تؤكد أن الجيل القادم من هواتف سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S من سامسونج ستحمل اسم (جالاكسي إس20) بدلًا من (جالاكسي إس11).

وأظهرت الصور التي نشرها الموقع ما يبدو أنها هاتف (جالاكسي إس20 بلس 5جي) Galaxy S10+ 5G، وهي تُظهر كلًا من واجهة وظهر الهاتف، بالإضافة إلى شاشة الإقلاع. وعلى الواجهة تظهر كاميرا أمامية واحدة ضمن الشاشة، وعلى الظهر، تُرى 4 كاميرات خلفية.

ولكن، إلى جانب الصور، تمكن الموقع من الحصول على 8 من خلفيات الشاشة الأصلية لهواتف (جالاكسي إس20) المرتقبة، وهي تأتي بدقة 3200×3200 بكسل.

ويمكن تنزيل الخلفيات الثابتة الثمانية بدقتها الكاملة، بالإضافة إلى خلفيتين متحركين في ملف ZIP من خلال النقر على هذا الرابط، كما يمكن تنزيل الصور الثابتة من الأسفل.