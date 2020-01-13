ون بلس تعلن رسميًا عن شاشة OLED بمعدل 120 هرتز

أعلنت شركة (ون بلس) اليوم الاثنين خلال حدث خاص أقامته في الصين رسميًا عن تقنية جديدة لشاشات الأجهزة المحمولة يُنتظر أن تُقدم في هاتفها الذكي المرتقب (ون بلس 8) OnePlus 8.

وكما كان متوقعًا، فقد أعلنت الشركة الصينية عن شاشات للأجهزة المحمولة من نوع OLED مع دعم معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، وقد قال الرئيس التنفيذي للشركة (بيتي لاو): إن التقنية أتمت مرحلة البحث والتطوير، أي أنها أصبحت جاهزة.

ووفقًا لموقع (ذا فيرج) The Verge التقني، فقد أكد (لاو) لهم أن هاتف الشركة المرتقب سيقدم شاشات ذات معدل تحديث قدره 120 هرتز، وقال: إن الشاشة ستكون أفضل شاشة للهواتف الذكية في عام 2020.

وقالت ون بلس: إنها تعاونت مع شركة سامسونج على تطوير شاشتها، كما أن الشاشة صُممت على نحو يحسن الرسومات على نظام أندرويد، وذلك بغية جعل تجربة الاستخدام أسلس. وتعتزم الشركة أيضًا استخدام رقاقة MEMC – التي تعني (تقدير الحركة / تعويض الحركة) – لإدراج إطارات إضافية في مقاطع الفيديو التي تُعرض على الهاتف بغية رفع معدل تحديثها إلى 120 هرتز.

وبحسب الشركة، فإن الشاشة قادرة على تقديم مستوى سطوع قدره 1000 شمعة لمحتوى (المجال الديناميكي العالي) HDR، وتقدم معدل تعيين للمس قدره 240 هرتز، وتدعم ألوان 10 بت.

وتعتزم ون بلس إطلاق هاتفها المرتقب (ون بلس 8) – أو على الأقل (ون بلس 8 برو) – مع الشاشة ذات معدل التحديث العالي. ومع ذلك، فلن يكون الهاتف هو الأول في دعم هذه التقنية، إذ سبقه إليها هاتفا ROG Phone 2 من شركة أسوس، و Razer Phone 2 من شركة Razer. كما أنه لن يكون الهاتف الوحيد خلال العام الحالي، إذ يُتوقع أيضًا أن تدعم هواتف سامسونج الرائدة (جالاكسي إس20) المرتقبة في 11 شباط/فبراير المقبل شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز.

وبالنظر إلى أن معدل التحديث العالي سيؤثر على استهلاك طاقة البطارية، لذا فسيكون بإمكان المستخدمين التبديل بين معدلي التحديث 60 هرتز و120 هرتز.