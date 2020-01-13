فيسبوك تعين مديرًا إقليميًا للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا

أعلنت شركة فيسبوك اليوم تعيين ديريا ماتراش في منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وستتولى ماتراش مهمة قيادة فيسبوك لكل من الشركات والمجتمعات وتنمية أعمال الشركة وتأثيرها الاجتماعي على مستوى المنطقة.

وعلّقت نيكولا مينديلسون، نائب رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في فيسبوك: “تعتبر الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا منطقة سريعة النمو وسوقاً مهمة بالنسبة لنا في فيسبوك. وستساعدنا خبرات ماتراش في الأسواق الناشئة وروحها الريادية في تحقيق المزيد من التأثير والقيمة في هذه المنطقة الفريدة والمتنوعة، والمحافظة في ذات الوقت على مهمتنا الأساسية لبناء المجتمعات”.

وقد تمحور مسار ماتراش المهني في الأسواق الناشئة حيث شغلت مؤخراً منصب مدير منطقة تركيا في فيسبوك. وقبل انضمامها إلى فيسبوك، شغلت ماتراش منصب نائب رئيس مجموعة دوغان للإعلام، أكبر مؤسسة إعلامية في تركيا. كما تولت عدد من المناصب القيادية في مجال الاستشارات الإدارية لدى شركة ماكنزي وشركاه، حيث قدمت استشاراتها للقطاع الخاص والحكومات حول العالم خصوصاً في مجال الاقتصاد الرقمي.

وتعليقاً على اختيارها لهذا المنصب، قالت ديريا ماتراش: “تشرفني قيادة شركة فيسبوك لهذه المنطقة المتنوعة، حيث تعتمد أهدافنا المتمثلة في بناء تجارب جديدة لتحسين حياة الناس ودعم ملايين الشركات على خدماتنا التي تحقق النمو وتصنع فرص العمل، وباعتباري سيدة في موقع قيادي، فأنا فخورة جداً بتعييني في هذه المنطقة حيث التنوع يعد سمة أساسية ومهمة، وأتطلع إلى الاستمرار في الارتقاء بمساهمتنا وتقديم المزيد من الدعم لتعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية.”