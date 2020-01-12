صفقة اليوم.. احترف برمجة Raspberry Pi وإنترنت الأشياء مع خصم 93%

الحزمة الكاملة لتعلم برمجة راسبيري باي The Complete Raspberry Pi Course Bundle.

عدد الدورات: 3.

عدد الدروس: 181.

المدة: 10 ساعات.

ستساعدك هذه الحزمة في التعرف على العناصر الأساسية في لوحة راسبيري باي، وكيفية استخدامها في بناء وبرمجة الدوائر الإلكترونية البسيطة، وحتى بناء نظام ألعاب لمنصات Nintendo، وSega، وPlaystation القديمة ومساعد رقمي شخصي باستخدام Google Assistant API.

كما تتضمن هذه الحزمة شرحًا لكيفية استخدام Raspberry Pi في بناء تطبيقات إنترنت الأشياء، وكيفية استخدام أجهزة الاستشعار، ووحدة الكاميرا، وتكامل لغة (بايثون) Python للبرمجة، حتى تتمكن من بناء مشاريع كاملة للتحكم في الإضاءة والأجهزة ودمجها مع المساعد الصوتي أليكسا من أمازون.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل الدورات التدريبية.

السعر الأصلي قبل الخصم: 299.89 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 19 دولارًا.

نسبة الخصم: 93%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تُعرف (راسبيري باي) Raspberry Pi بأنها لوحة إلكترونية صغيرة جدًا بحجم كف اليد تقريبًا، ولكن يمكنك اعتبارها حاسوب صغير قدراته تفوق حجمه بكثير، وتعمل بنسخة من نظام (لينكس) Linux تُسمى Raspbian، وقد طُورت كوسيلة غير مكلفة لتعلم البرمجة.

في الواقع؛ يستخدم هواة البرمجة في جميع أنحاء العالم Raspberry Pi؛ كأي حاسوب تقليدي لتصفح الانترنت، وتصميم نظم التحكم الخاصة بالمنازل الذكية، وصناعة الروبوتات، وتطبيقات المراقبة، واستضافة VPN، وبناء منصات الألعاب، وأجهزة التحكم عن بُعد، وغير ذلك الكثير.

إذا كنت من هواة البرمجة، وتصميم الدوائر الإلكترونية، وتريد تعلم كيفية تنفيذ بعض المشاريع الرائعة باستخدام لوحة (راسبيري باي) فنحن نرشح لك الحزمة التدريبية الكاملة (The Complete Raspberry Pi Course Bundle) التي تتيح لك احتراف برمجة راسبيري باي وبناء تطبيقات إنترنت الأشياء مع خصم 93% من سعرها المعتاد.

تتضمن هذه الحزمة 3 دورات تدريبية، و181 درسًا، وما يصل إلى 10 ساعات من المحتوى لتتعلم كل ما تحتاجه للبدء في برمجة راسبيري باي وتتعرف على كيفية استخدامها لبناء تطبيقات إنترنت الأشياء.

حتى لو لم تكن قد قمت بتوصيل أسلاك أو كتابة أسطر من التعليمات البرمجية في حياتك، فإن هذه الحزمة التدريبية ستبدأ معك من الصفر ابتداءً من التعرف على العناصر الأساسية في لوحة راسبيري باي، وكيفية استخدامها في بناء وبرمجة الدوائر الإلكترونية البسيطة، وحتى بناء نظام ألعاب لمنصات Nintendo، وSega، وPlaystation القديمة ومساعد رقمي شخصي باستخدام Google Assistant API.

كما تتضمن هذه الحزمة شرحًا لكيفية استخدام Raspberry Pi في بناء تطبيقات إنترنت الأشياء، وكيفية استخدام أجهزة الاستشعار، ووحدة الكاميرا، وتكامل لغة (بايثون) Python للبرمجة، حتى تتمكن من بناء مشاريع كاملة للتحكم في الإضاءة والأجهزة ودمجها مع المساعد الصوتي أليكسا من أمازون.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل الدورات التدريبية بها.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Building Alexa Skills for Home Automation with Raspberry Pi

Raspberry Pi Beginner’s Bootcamp

2018 Ultimate Guide to Raspberry Pi

الحصول على الصفقة: من هنا.