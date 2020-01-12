برامج وتطبيقات

جوجل تبدأ اختبار Stadia على هواتف من غير سلسلة بكسل

جوجل تبدأ اختبار Stadia على هواتف من غير سلسلة بكسل
1

بدأت شركة جوجل في اختبار خدمة بث الألعاب التابعة لها (إستاديا) Stadia على الهواتف الذكية من غير سلسلة (بكسل) Pixel التابعة لها.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ الحديث عن أن مشتركي خدمة إستاديا الذين لا يستخدمون هواتف بكسل أصبحوا يرون خيار “هذه الشاشة” This screen كخيار تحت زر التشغيل البرتقالي. وجاء هذا الخيار بدلًا من الخيار السابق “اختر أين تلعب” Choose where to play الذي يقترح استخدام جهاز (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra أو حاسوب شخصي.

وكان أولئك المستخدمون قادرين على بدء لعبة عبر شبكة واي فاي بعد الاتصال بجهاز التحكم الخاص بالمنصة، أو أجهزة التحكم من الطرف الثالث، ولكن الوصول إلى الخدمة كان يدوم لجلسة واحدة فقط، إذ إن خيار “هذه الشاشة” كان يختفي بعد الخروج من اللعبة.

ويبدو أن ما يحصل مع المستخدمين اختبار جديد من جوجل بهدف جلب المنصة إلى الهواتف الذكية الأخرى. ولا يوجد حاليًا أي طريقة للانضمام إلى البرنامج التجريبي للمنصة. ومع ذلك فإن مستخدمي بعض الهواتف الذكية، بما في ذلك: (ون بلس 6تي) OnePlus 6T، و(جالاكسي إس10إي) Galaxy S10e، و(جالاكسي نوت9) Galaxy Note9، تمكنوا من الوصول إلى المنصة.

يُشار إلى أن جوجل كانت قد قالت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي: إنها تعتزم جلب إستاديا إلى جميع الهواتف في نهاية المطاف، ولكنها بدأت بهواتف بكسل بغية مساعدتها على تحسين التجربة قبل إطلاق لعموم المستخدمين في عام 2020.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

جوجل تعتزم حل مشكلة الإشعارات المزعجة في كروم

كيف يمكنك الإبلاغ عن الحوادث وحالة المرور عبر تطبيق خرائط…

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أخبار الإنترنت

جوجل تقترح أفضل الأوقات للسفر وأماكن الإقامة

أجهزة محمولة

3 أدوات لتشغيل تطبيقات أندرويد على نظام التشغيل ويندوز

أجهزة محمولة

كيف يمكنك تأمين واتساب ببصمة الإصبع على نظامي أندرويد وiOS؟

أجهزة محمولة

5 أدوات لاكتشاف أفضل المقالات على ويكيبيديا 

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد