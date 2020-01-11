هل تسلم كندا مسؤولة هواوي المالية إلى الولايات المتحدة؟

قالت وزارة العدل الكندية: إن المسؤول التنفيذي لشركة هواوي الذي تم اعتقاله في فانكوفر يمكن تسليمه إلى الولايات المتحدة، لأن جريمته هي جريمة في كلا البلدين، وذلك وفقًا للوثائق الصادرة يوم أمس الجمعة.

وتواجه المديرة المالية لشركة هواوي، وابنة مؤسس الشركة أيضًا، منغ وانتشو Meng Wanzhou، التي تم احتجازها بناءً على طلب من الولايات المتحدة في أواخر عام 2018، جلسة استماع في فانكوفر تبدأ في 20 يناير، ومن المتوقع أن تستمر خمسة أيام.

وتتهم الولايات المتحدة منغ بالكذب وتضليل بنك HSBC بشأن أعمال هواوي في إيران التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران، ووجهت إليها تهمة الاحتيال المصرفي وخداع البنك من أجل حثه على مواصلة تقديم الخدمات المصرفية لهواوي.

ومع ذلك، يؤكد محامو منغ أنه لا يمكن تسليمها إلى الولايات المتحدة، لأنه يجب أن تفي جريمتها بمعايير التجريم المزدوج، وهذا يعني أنها جريمة في كلا البلدين، ويقولون: إن انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران ليس جريمة في كندا، وإن كندا لم تكن لديها عقوبات ضد إيران في وقت توقيف المسؤولة التنفيذية.

لكن الوثائق التي قدمت في فانكوفر يوم أمس الجمعة أوضحت أن المدعي العام الكندي قد قال: إن جوهر تفاعلاتها المصرفية يصل إلى حد الاحتيال، وهو جريمة في البلاد.

وجادل المدعي الفيدرالي الكندي بأن جوهر سلوك المسؤولة التنفيذية في شركة هواوي يرقى إلى درجة الاحتيال على أحد البنوك بموجب القانون الكندي، ولا تحتاج المحكمة إلى النظر في قانون العقوبات الأمريكي، وأنها قدمت عدة تحريفات إلى أحد البنوك لتأمين الخدمات المالية.

وسيتم تكريس الأسبوع الأول من جلسة استماع تسليم منغ لمسألة التجريم المزدوج، وتنفي منغ، التي تعيش تحت الإقامة الجبرية في منزلها في فانكوفر، مزاعم الولايات المتحدة، وتقول: إن السلطات الكندية انتهكت حقوقها أثناء الاعتقال.

وتسبب احتجازها في مطار فانكوفر في شهر ديسمبر 2018 بحدوث خلاف دبلوماسي غير مسبوق بين كندا والصين، والتي تطالب بالإفراج عنها، واحتجزت الصين بعد تسعة أيام فقط الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريج Michael Kovrig ورجل الأعمال مايكل سبافور Michael Spavor، الذين تتهمهم بالتجسس، وما زالا رهن الاحتجاز الصيني.