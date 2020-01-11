أخبار الإنترنت

فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد

فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد
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بدأت شركة فيسبوك في منح بعض مستخدمي شبكتها الاجتماعية إمكانية الوصول إلى التصميم الجديد لنسخة سطح المكتب من الشبكة الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المطورين F8 في شهر نيسان/أبريل الماضي.

ويمتاز التصميم الجديد بأنه أكثر تنظيمًا، ويستخدم رموزًا أوضح، وتقول فيسبوك: إنها تعتزم إطلاقه على نطاق أوسع قبل ربيع عام 2020. ومع ذلك، فإن الشركة بدأت الآن في منح “نسبة صغيرة” من المستخدمين وصولًا إلى التصميم الجديد خاصةً لمن يسجل الدخول إلى الشبكة للمرة الأولى، إذ تظهر دعوة منبثقة إلى تجربة التصميم الجديد باسم “فيسبوك الجديد”.

وفي حال وافق المستخدم، فإن فيسبوك ستتيح له الاختيار بين استخدام خلفيات بيضاء وألوان ساطعة، أو خلفية داكنة على غرار ميزة (الوضع الداكن) التي أصبحت توفرها العديد من الخدمات، والتطبيقات الأخرى.

ويأتي التصميم الجديد في حين تحاول فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع نحو 2.5 مليار مستخدم نشط شهريًا – التغلب على عدد من المشكلات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك: الخصوصية.

يُشار إلى أن فيسبوك تمنح المستخدمين الذين يوافقون على تجربة التصميم الجديد إمكانية العودة إلى التصميم القديم، كما يمكنهم إبداء آرائهم بشأن التصميم الجديد، بما في ذلك الإبلاغ عن المشكلات التي تواجههم في التصميم.

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