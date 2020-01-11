سيارة Hummer تعود من جديد لكن كسيارة كهربائية

تستعد شركة جنرال موتورز General Motors لإعادة إحياء علامة هامر Hummer التجارية الشهيرة التي تم إيقافها قبل عقد من الزمان من خلال شاحنة بيك آب تعمل بالكهرباء بالكامل، بحيث من المفترض أن يتم بيعها تحت علامة جي إم سي GMC التجارية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب ما ورد سيتم التشويق للسيارة الجديدة بالتعاون مع نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA ليبرون جيمس LeBron James عبر إعلان تجاري خلال بطولة السوبر بول Super Bowl الشهر المقبل.

ومن المحتمل أن يتم بيع طراز هامر الجديد Hummer، الذي من المتوقع أن يتم بيعه بحلول أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022، بكميات صغيرة كشاحنة بيك آب وعرة تشبه سيارة جيب لعشاق الطرق الوعرة.

وستكون السيارة من بين أول سيارات الدفع الرباعي الكبيرة وشاحنات البيك آب التي تعمل بالبطاريات، والتي من المتوقع أن تطرحها جنرال موتورز خلال السنوات القليلة القادمة.

ولا يتوقع أن تعيد جنرال موتورز إحياء هامر المعتمد تصميمها على تصميم المركبة العسكرية همفي Humvee كعلامة تجارية كاملة خاصة بها كما كانت من قبل، خاصةً بعد إنهاء الشركة لعلامة هامر التجارية في عام 2010 بعد الأزمة المالية وخطة إنقاذ الحكومة لصناعة السيارات وارتفاع تكاليف الوقود.

ويبدو أن جنرال موتورز تعيد إحياء سيارة هامر في وقت ارتفعت فيه مبيعات سيارات الدفع الرباعي وشاحنات البيك آب في الولايات المتحدة، مدعومة بأسعار الوقود المعقولة، وطلب العملاء أشياء مثل وضع الجلوس العالي والشعور بالأمان.

وكانت هامر واحدة من أربع علامات تجارية أطلقتها جنرال موتورز في وقت قريب من إفلاسها عام 2009 وسط انتقادات بأن الشركة لديها مزيج مربك ومكلف من العلامات التجارية المتداخلة، واشتهرت ماركة هامر بسيارات الدفع الرباعي الكبيرة والقادرة على الصمود، لكنها كانت تستهلك كميات كبيرة من الوقود.

وقد أثبتت شركة تيسلا Tesla من خلال الإعلان عن شاحنة بيك آب الكهربائية بالكامل Cybertruck أن هناك اهتمامًا كبيرًا لدى المستهلكين بشاحنات النقل الكهربائية، إلا أنه يتعين على نموذج هامر الجديد التنافس مع العديد من المنافسين في هذه الفئة مثل Ford F-150 و Rivian R1T.