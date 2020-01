إنستاجرام تنافس تيك توك عبر تأثيرات جديدة لميزة Boomerang

أعلنت إنستاجرام عن إضافتها عددًا من التأثيرات الجديدة لميزة صناعة الفيديوهات خاصتها المسماة Boomerang، وذلك بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات من إطلاق الميزة لأول مرة، حيث تحاول إنستاجرام منافسة تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني تيك توك TikTok الذي يشكل تحديًا مباشرًا لهيمنتها.

وحصلت الميزة على تحديث كبير لخيارات التحرير الخاصة بها، بحيث يمكن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم الآن إضافة المؤثرات الخاصة SlowMo و Echo و Duo إلى Boomerangs، وكذلك تحديد مدتها، مما يشكل أكبر ترقية حتى الآن لإحدى أدوات إنشاء الفيديو الأكثر شعبية على الهاتف المحمول.

وقد تساعد التأثيرات الجديدة في الحفاظ على إنستاجرام كتطبيق مثير للاهتمام في ظل تخطي العديد من المشاهدين لميزة Boomerangs بعد سنوات عديدة من إطلاقها لأول مرة، بحيث قد تساعد تأثيرات SlowMo و Echo و Duo الجديدة على جذب انتباه الناس من جديد وإعادة البريق لميزة Boomerangs.

ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية لمنصة مشاركة الفيديو والصور المملوكة لشركة فيسبوك في ظل محاولتها منافسة تطبيق تيك توك TikTok الذي يحتوي على الكثير من المؤثرات الخاصة.

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك: سيتمكن الأشخاص على إنستاجرام ابتداءً من اليوم من استخدام أوضاع SloMo و Echo و Duo الجديدة ضمن ميزة Boomerang، وتمنحك كاميرا إنستاجرام طرقًا للتعبير عن نفسك ومشاركة ما تفعله أو تفكر فيه أو تشعر به بسهولة مع أصدقائك.

وأضاف “تعد Boomerang واحدة من أكثر ميزات الكاميرا المحببة للمستخدمين، ونحن متحمسون لتوسيع الطرق الإبداعية التي يمكنك من خلالها استخدام Boomerang لتحويل اللحظات اليومية إلى شيء ممتع وغير متوقع”.

ويمكن العثور على أدوات Boomerang الجديدة عن طريق التمرير لليمين ضمن إنستاجرام لفتح مؤلف القصص، ثم التمرير لليسار أسفل محدد زر الكاميرا على الشاشة لتظهر التأثيرات البديلة ومحرر الفيديو، والذي يسمح للمستخدم بتحرير طول فيديو Boomerang وتحديد متى يبدأ أو ينتهي.

وتلتقط ميزة Boomerang ثانية واحدة من الفيديو الصامت الذي يتم تشغيله بعد ذلك للأمام ثم في الخلف ثلاث مرات لإنشاء فيديو مدته ست ثوان يمكن مشاركته أو تنزيله كفيديو.

وكما يوحي الاسم، فإن تأثير SlowMo يعمد إلى إبطاء مقاطع فيديو Boomerang إلى نصف سرعتها الأصلية، بينما يضيف Echo تأثيرًا ضبابيًا يجعل كل شيء يتحرك، في حين يسرع Duo الفيديو بتأثير رقمي أثناء انتقاله ذهابًا وإيابًا.

🐢 SlowMo

🗣 Echo

👯‍♀️ Duo

Boomerang has new creative twists that'll make you say yaaassssss. Try them all out today. pic.twitter.com/wp0A71RefL

— Instagram (@instagram) January 10, 2020