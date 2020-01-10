ون بلس تعتزم الإعلان عن تقنية جديدة للشاشات يوم الاثنين المقبل

ون بلس تعتزم الإعلان عن تقنية جديدة للشاشات يوم الاثنين المقبل

تعتزم شركة (ون بلس) OnePlus الإعلان عما قالت إنها تقنية جديدة للشاشات، وذلك وفق ما كشفت بطاقة دعوة نشرتها الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وكانت الشركة الصينية قد أعلنت قبل أيام خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 الذي ينتهي اليوم الجمعة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية عن نموذجها Concept One مع كاميرات خلفية قابلة للاختفاء بفضل تقنية الزجاج المتلون كهربائيًا.

والآن يبدو أن ون بلس بدأت تسعى لجذب الأنظار نحوها مرة أخرى من خلال التشويق لتقنية جديدة للشاشات تعتزم الإعلان عنها خلال حدث من المقرر عقده في 13 كانون الثاني/يناير الجاري في الصين.

وليس هناك أي معلومات متاحة عن التقنية التي تعتزم ون بلس الإعلان عنها يوم الاثنين المقبل، ولكن الصورة الخاصة بالدعوة التي نشرتها تشير إلى تصميم لشاشة تغطي كامل واجهة الهاتف.

ويُتوقع أن تكون ون بلس تعتزم الإعلان عن شاشة تدعم تردد 120 هرتز، خاصةً أنه من المتوقع أن تدعم هذه الميزة في هاتفها الذكي القادم (ون بلس 8)، وقد تعلن الشركة عن كاميرا أمامية تحت الشاشة.