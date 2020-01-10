هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتف القابل للطي Mate X

أعلنت شركة هواوي عن عدد مبيعاتها من هاتفها الذكي القابل للطي (ميت إكس) Mate X، وذلك فيما يبدو أنه يأتي ردًا على إعلان سامسونج عن مبيعاتها من هاتفها المنافس (جالاكسي فولد) Galaxy Fold.

وكانت سامسونج قد أعلنت قبل أيام خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 الذي تنتهي فعالياته اليوم الجمعة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية عن بيع أكثر من 400,000 وحدة من (جالاكسي فولد)، مشيرةً إلى الطلب الجدي على الهاتف بالرغم من السعر المرتفع الذي يقترب من 2,000 دولار أمريكي.

والآن قررت هواوي الإعلان عن مبيعات هاتفها (ميت إكس)، الذي يتوفر في الصين فقط منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقالت إنها تبيع 100,000 وحدة كل شهر، ما يعني أنها باعت حتى الآن أقل من 200,000 وحدة.

وفي محاولة منها لترويج الهاتف، فقد خفضت شركة هواوي مدة شحن الهاتف إلى النصف، ما يعني أن كل المستهلكين الذين يطلبون الهاتف في المبيعات الخاطفة التي تجري يوم الجمعة يستلمون الجهاز يوم الثلاثاء التالي بدلًا من انتظار الأسبوع كاملًا. هذا ويتوفر الهاتف بسعر أعلى من (جالاكسي فولد) يعادل 2,447 دولارًا أمريكيًا.