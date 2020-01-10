صورة مسربة تكشف معلومات جديدة عن هاتف سامسونج القابل للطي المرتقب

أفاد موقع إخباري كوري بأن شركة سامسونج تعتزم إطلاق اسم (بلوم) Bloom على هاتفها القابل للطي التالي، ونشر صورة ضبابية تكشف عن اسم الجهاز وتصميمه.

ووفقًا لموقع Ajunews، فإن الصورة التي نشرها هي الصورة التسويقية لهاتف (بلوم)، وذكر أن شركة سامسونج أبلغت شركاءها خلال اجتماع مغلق عُقد على أرض معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 الذي ينتهي اليوم الجمعة بأن تصميم الجهاز مقتبس من أدوات الزينة (المكياج) الخاصة بالنساء، وهو يستهدف النساء خاصةً.

وأفاد الموقع أيضًا بأن شركة سامسونج قررت فعلًا إطلاق اسم (جالاكسي إس20) Galaxy S20 على الجيل القادم من هاتفها الذكي الرائد، بدلًا من (جالاكسي إس11) Galaxy S11.

ومع أنه ليس لموقع Ajunews أي سجل سابق يشهد له بالنسبة لهذا التسريب، ولكن الصورة التي نشرها للهاتف تتماشى مع سُرب ونشرته سامسونج نفسها عن تصميم هاتفها الذكي القادم، الذي سيُطوى بشكل يشبه هاتف (ريزر) razr الذي أعلنت عنه شركة موتورولا العام الفائت.

أما عن الاسم، فقد ذكر الموقع أنه يأتي في محاولة لجذب الفتيات، وأضاف أن التصميم الصدفي سهل الحمل في يد واحدة. ويُقال إن الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج (دي.جي. كوه) قال لأحد الشركاء: “صممنا (جالاكسي بلوم) Galaxy Bloom مع فكرة علبة مسحوق البشرة من شركة منتجات التجميل الفرنسية Lancôme”.

ومع أن مواصفات العتاد التي سيأتي بها هاتف (جالاكسي بلوم) لا تزال مجهولة، إلا أن الموقع الكوري ذكر أنه سيدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K، وسيكون هناك نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G في كوريا الجنوبية.

يُشار إلى أن شركة سامسونج تعتزم الإعلان عن هواتف (جالاكسي إس20) – التي ستأتي في 3 طُرز: جالاكسي إس20، وجالاكسي إس20 بلس، وجالاكسي إس20 ألترا – وهاتفها القابل للطي القادم خلال حدثها المقرر عقده في 11 شباط/فبراير المقبل.