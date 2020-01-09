Circleboom.. أداة لتحسين حسابك على تويتر والتخلص من الحسابات الوهمية 

تعتبر الحسابات الوهمية، أو (الروبوتات الرقمية) Bots من أبرز مشاكل تويتر التي يعاني منها المستخدمون؛ حيث تعمل على توسيع نطاق وصول المحتوى بشكل مزيف من خلال زيادة إعادة التغريد، والإعجاب، وتستخدم للتأثير على الرأي العام حول مواضيع محددة، أو من أجل زيادة المتابعين للحسابات الفردية.

توجد العديد من الأدوات التي تساعدك على معرفة عدد الحسابات الوهمية، أو البوتات Bots التي تتابعك، أو التي تقوم أنت بمتابعتها، لكي تتخلص منها؛ ما يساعدك في الحفاظ على مصداقية حسابك على المدى الطويل.

يمكنك استخدام أداة Circleboom لتحسين حسابك الشخصي على تويتر، حيث توفر لك هذه الأداة العديد من الميزات، مثل: ميزات البحث الذكية التي تساعدك على الوصول إلى حسابات جيدة تقع ضمن نطاق اهتماماتك لتقوم بمتابعتها، بالإضافة إلى تسهيل اكتشاف الحسابات الوهمية التي تتابعك، ومنحك نظرة عامة على إحصائيات أداء حسابك.

لا يهم إذا كنت تستخدم Circleboom مع الحسابات الشخصية أو مع حسابات العمل، فسوف تساعدك هذه الأداة على تعزيز حسابك، وتتبع نمو عدد المتابعين من خلال تحليلات مفصلة تتضمن: التعرف على أداء التغريدات، والخصائص الديموغرافية، ومعدل النمو.

هذه الأداة متاحة مجانًا لتستخدمها في مراجعة حساب واحد على تويتر مع عدم اتاحة جميع الميزات، كما تقدم 4 خطط مدفوعة يمكنك الاشتراك في الخطة التي تناسبك إذا كنت تريد الاستفادة من جميع الميزات عند القيام بمراجعة حسابك، أو رغبتك في مراجعة عدة حسابات.

للعثور على الحسابات الوهمية باستخدام أداة Circleboom:

قم بتسجيل الدخول على موقع Circleboom باستخدام حسابك على تويتر.

اضغط على صورة حسابك الموجودة في أعلى اليمين بالموقع.

في حالة اشتراكك في إحدى الخطط المدفوعة سيظهر لك خيار (مزيف) Fake، اضغط عليه، وبمجرد القيام بذلك ستقوم Circleboom بعرض جميع الحسابات الوهمية التي تتابعك.

الجدير بالذكر أن هذه الأداة توفر لك قائمة بالحسابات غير النشطة التي لم تنشر تغريدات خلال شهر، كما ترشح لك التخلص من الحسابات ذات النشاط الزائد أي التي تغرد كثيرًا بشكل يتجاوز المعدل الطبيعي، لذلك فهي خدمة مفيدة للوصول إلى تفاصيل حسابك الدقيقة.