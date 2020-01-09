كيف يمكنك تفعيل ميزة تقليل استهلاك البيانات على آيفون؟

قدمت آبل في نهاية عام 2019 نظام التشغيل (آي أو إس 13) iOS 13 لمستخدمي هواتف آيفون وقد حرصت على تضمين العديد من الميزات الجديدة ليصبح أسرع، وأكثر ذكاءً وأمانًا.

من أبرز الميزات الجديدة التي يوفرها نظام التشغيل iOS 13 لمستخدمي هواتف آيفون هو (وضع تقليل استهلاك البيانات) Low Data Mode. والذي يعتبر الحل المثالي في حالة العمل على خطة بيانات غير محدودة، لذلك إذا كانت خطة البيانات الخلوية الخاصة بك تنتهي بسرعة، فمن الأفضل تفعيل هذا الوضع للحفاظ عليها لنهاية الشهر.

تعمل ميزة (وضع تقليل استهلاك البيانات) Low Data Mod، على تقليل استهلاك البيانات التي تستخدمها التطبيقات التي تعمل في الخلفية، ويتضمن ذلك: نسخ الصور احتياطيًا على (آي كلاود) iCloud، والتحديثات التلقائية للتطبيقات، وتشغيل الفيديو التلقائي.

كما يعمل هاتف آيفون على خفض جودة تشغيل الموسيقى، والفيديو عن طريق تحسينه على نطاق ترددي منخفض، في حين أن هذا الوضع لا يؤثر على سرعة اتصال الشبكة.

فيما يلي كيفية تفعيل ميزة تقليل استهلاك البيانات على آيفون:

يمكنك تفعيل هذا الوضع للبيانات الخلوية، وشبكات Wi-Fi محددة، ويعد هذا الأمر مناسبًا إذا كنت تتصل بشبكة Wi-Fi تحد من كمية البيانات التي يمكنك استخدامها، أو إذا كانت بطيئة للغاية.

أولًا؛ تفعيل وضع (Low Data) لخطة البيانات الخلوية:

انتقل إلى قائمة الإعدادات على هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (خلوي) Cellular.

اضغط على (خيارات البيانات الخلوية) Cellular Data Options.

ستجد من بين الخيارات خيار (وضع تقليل استهلاك البيانات) Low Data Mode؛ قم بتفعيله من خلال الضغط على زر التمرير المجاور له.

ثانيًا؛ تفعيل وضع Low Data لشبكة الواي فاي:

انتقل إلى قائمة الإعدادات على هاتف آيفون.

اضغط على خيار (الواي فاي) Wi-Fi.

تأكد من انضمامك إلى الشبكة التي تريد تفعيل الوضع عليها.

اضغط على الزر الذي يحمل رمز “i” الموجود بجوار اسم الشبكة.

في شاشة إعدادات شبكة Wi-Fi، قم بتشغيل (وضع تقليل استهلاك البيانات) Low Data Mode من خلال الضغط على زر التمرير المجاور له.

تجدر الإشارة إلى أن بعض التطبيقات والخدمات تدعم وضع تقليل استهلاك البيانات؛ فعلى سبيل المثال: يدعم تطبيق إنستاجرام، ويوتيوب هذا الوضع. ولتقليل استهلاك البيانات في تطبيقات البث يمكنك تقليل جودة الفيديو أو الصوت.