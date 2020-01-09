صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف تخصصات تكنولوجيا المعلومات مع خصم 98%

الحزمة الشاملة لاحتراف تخصصات تكنولوجيا المعلومات The Comprehensive IT Master Class Bundle

عدد الدروس: 905.

المدة: 112 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على إتقان كافة المهارات اللازمة لتصبح محترفًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقادرًا على استكشاف المشكلات وحلها في كل ما يخص إدارة وصيانة الشبكات، وأنظمة التشغيل، والأجهزة المحمولة، وأمن النظم، وإدارة البنية التحتية الرئيسية للشبكات، والأمن الإلكتروني، والحوسبة السحابية.

تتضمن هذه الحزمة التدريب على حزمة مايكروسوفت أوفيس Office 365، ونظام التشغيل Windows 10. كما توفر لك الوصول إلى المواد التدريبية لشهادات: +CompTIA A، و+CompTIA Network، والتي ستساعدك في التأهل لاجتياز الاختبارات الرسمية لهذه الشهادات المُعترف بها دوليًا في هذا المجال.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1500دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر مجال تكنولوجيا المعلومات (IT) من أكثر المجالات نموًا في الفترة الأخيرة، حيث يحتل المركز السادس في قائمة المجالات التقنية الأكثر طلبًا للوظائف منذ عام 2010، ولكن زيادة الطلب والخبرة لا يكفيان للوصول إلى الوظائف المرغوب فيها، حيث إن الشهادات ضرورية أيضًا لصعود السلم الوظيفي.

إذا كنت تسعى إلى احتراف تخصصات مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير مهاراتك؛ فيمكنك الاستعانة بالحزمة التدريبية الشاملة (The Comprehensive IT Master Class Bundle)، والتي تقدم أكثر من 100 ساعة من المحتوى التدريبي في مجال الحوسبة السحابية والشبكات، والأمن الإلكتروني مع خصم يصل إلى 98%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1500 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة أكثر من 100 ساعة من مقاطع الفيديو التي أنشأها الخبراء، مقسمة إلى 905 درسًا، و86 تمرين لتعزيز ما تعلمته، و37 ساعة للاختبارات القصيرة، والامتحانات النهائية.

ستساعدك هذه الحزمة على إتقان كافة المهارات التقنية لتصبح محترفًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقادرًا على استكشاف المشكلات وحلها في كل ما يخص إدارة وصيانة الشبكات، وأنظمة التشغيل، والأجهزة المحمولة، وأمن النظم، وإدارة البنية التحتية الرئيسية للشبكات، والأمن الإلكتروني، والحوسبة السحابية.

تتضمن هذه الحزمة التدريب على حزمة مايكروسوفت أوفيس Office 365، ونظام التشغيل Windows 10. كما توفر لك الوصول إلى المواد التدريبية لشهادات: +CompTIA A، و+CompTIA Network التي ستساعدك في التأهل لاجتياز الاختبارات الرسمية لهذه الشهادات المُعترف بها دوليًا في هذا المجال.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام الدورات التدريبية.

تغطي هذه الحزمة التدريبية الموضوعات التالية:

A+ Certification Prep

Network+ Certification Prep

Office 365 Security Training

Windows 10 Security Training

Enterprise Mobility + Security (EMS) Security Training

Data Security and Privacy Training

Cloud Basics Certification

Cloud Technology Certification

Cloud Operations Certification

الحصول على الصفقة: من هنا.