سامسونج تعلن عن قرص تخزين SSD خارجي مع حساس بصمة

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء عن إطلاق أحدث منتجاتها من أقراص التخزين الخارجية من نوع SSD، وهو: Portable SSD T7 Touch، الذي يمتاز بأنه يأتي مع حساس بصمة مدمج.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الكورية في بيان على موقعها: إن قرص التخزين الخارجي الجديد Portable SSD T7 Touch يجمع بين التصميم النحيف والصغير، وبين أسرع قدرات نقل البيانات الحالية، وذلك بفضل دعم معيار USB 3.2 Gen 2.

وأضافت سامسونج أن الجهاز الجديد يرتقي بحماية البيانات إلى المستوى التالي من خلال حساس البصمة الذي يأتي مدمجًا معه. وقد صُمم لكل من المستخدمين العاديين والمحترفين. وهو يأتي باللونين الأسود، والفضي.

ويتوفر قرص التخزين الخارجي الجديد من سامسونج – الذي يزن 58 جرامًا ويأتي بسماكة 8 ميليمترات – بثلاث سعات: 500 جيجابايت، و 1 تيرابايت، و 2 تيرابايت، وهو يدعم نقل البيانات بسرعة 1,050 ميجابايت في الثانية، كما أنه يدعم معيار تشفير البيانات AES 256-bit. هذا ويتوفر القرص بخيار بدون حساس البصمة.

ودون التطرق إلى السعر المقرر، قالت سامسونج: إنها تعتزم قرص التخزين Portable SSD T7 Touch اعتبارًا من الشهر الحالي في 30 بلدًا، ثم تعتزم ستطلق الخيار الذي يأتي بدون حساس بصمة وهو يأتي باسم Portable SSD T7، خلال الربع الثاني من عام 2020.