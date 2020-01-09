تعرف على Quibi .. أحدث منافسي نيتفليكس

كشفت خدمة البث الجديدة كويبي Quibi عن أنها تستعد للإنطلاق في الولايات المتحدة بتاريخ 6 أبريل، بحيث إنها تهدف إلى تغيير كيفية مشاهدة العروض على الهواتف، وذلك عبر الحد من طول برامجها وعروضها إلى مقاطع صغيرة المدة لا تتجاوز 10 دقائق.

وجمعت كويبي أموالاً بقيمة 1.4 مليار دولار، وتعاونت مع بعض من أكبر الأسماء في هوليوود من أمثال ستيفن سبيلبرغ لصنع المحتوى الترفيهي الحصري لخدمة الهاتف المحمول فقط، بحيث سيكون مدة كل عرض 10 دقائق أو أقصر، وذلك تماشيًا مع تسمية الخدمة Quibi، والتي تعني اللقطات السريعة.

وتكلف الخطط الشهرية 4.99 دولارًا مع إعلانات أو 7.99 دولارًا بدونها، وستشمل الخدمات سلسلة من المسلسلات والأفلام، والتي سيتم تقسيمها إلى فصول، وعلى عكس نيتفليكس، فإن الخدمة تعتزم عرض نشرات إخبارية معدة خصيصًا بواسطة BBC و NBC و Telemundo وغيرها.

وأعلنت الخدمة أنها عقدت شراكة مع ستيفن سبيلبرغ لإنشاء سلسلة رعب جديدة تسمى بعد حلول الظلام After Dark، والتي لا يمكن مشاهدتها إلا بعد غروب الشمس، موضحة أن التطبيق سيتحقق من موقع المستخدم والتوقيت المحلي للتأكد من حلول الظلام بالفعل.

وتعتزم الشركة الحفاظ على المشاهد بالإطار الكامل بغض النظر عن كيفية حمل المشاهدين لهواتفهم، وكشفت كويبي خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 عن تقنية فيديو محمولة جديدة تسمى Turnstyle، والتي تتيح لمستهلكي الفيديو التبديل بسهولة بين مشاهدة الفيديو نفسه على هواتفهم الذكية إما رأسياً أو أفقيًا.

وتعد التكنولوجيا جزءًا كبيرًا مما تعتقد كويبي أنه سيساعد على تمييز منتجاتها عن تجارب الفيديو الأخرى مثل سناب شات وإنستاجرام، ويتم إنشاء Turnstyle عادةً عن طريق دمج مقطعين فيديو من نفس المشهد معًا، أحدهما تم التقاطه بعدسة أفقية والآخر بعدسة رأسية.

وتشكل مسألة إقناع الجمهور بالدفع مقابل خدمة بث جديدة واحدًا من أكبر التحديات التي تواجهها Quibi، حيث دخل العديد من اللاعبين الجدد إلى مجال بث الفيديو في عام 2019، بما في ذلك Apple TV Plus و Disney Plus، وهناك آخرون يخططون لإطلاق خدماتهم في الولايات المتحدة، بما في ذلك HBO Max و Peacock.

كما تستثمر نيتفليكس و Amazon Prime بشكل كبير في المحتوى ذو الميزانية الكبيرة لتظل مهيمنة، لكن كويبي تعتقد أن منافسيها الرئيسيين هم منصات الفيديوهات القصيرة مثل يوتيوب وسناب شات وتيك توك وإنستاجرام.

وتستهدف الخدمة المشاهدين الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا، والذين اعتادوا على مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة مجانًا.

وتعتزم كويبي إصدار ثلاث ساعات من المحتوى المتميز الجديد كل يوم، باستثناء المحتوى الإخباري، وتنوي إطلاق 50 إلى 60 عرضًا عند إطلاقها، وسيكون هناك 25 عرضًا على شكل موجز فريد من نوعه بالنسبة للمستخدمين، وتخطط خلال السنة الأولى لطرح أكثر من 175 برنامجًا أصليًا جديدًا و 8500 مقطع سريع من المحتوى.