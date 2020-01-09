تطبيق Device Care من سامسونج يرسل البيانات إلى الصين

تسببت ميزة تنظيف التخزين في تطبيق Device Care الموجود ضمن جميع هواتف سامسونج جالاكسي الأخيرة بضجة كبيرة في مجتمع سامسونج عبر الإنترنت، وذلك بعد أن نشر أحدث مستخدمي موقع ريديت Reddit منشورًا مفصلاً حول برامج التجسس الصينية المثبتة مسبقًا على جميع هواتف سامسونج وأجهزتها اللوحية.

وقال المنشور: يتم تصنيع أداة فحص التخزين الموجودة في Device Care من قبل شركة صينية تسعى خلف البيانات تدعى Qihoo 360، وهذه الميزة مثبتة مسبقًا على هواتف سامسونج وحواسيبها اللوحية، وتتواصل مع الخوادم الصينية، ولا يمكن إزالتها بالطرق التقليدية.

وكان المستخدم قادرًا على إثبات أن أداة فحص التخزين كانت على اتصال بخوادم Qihoo 360 أثناء الاستخدام النشط، لكن لم يكن من الممكن تحديد المعلومات الدقيقة التي يتم مشاركتها بين الأجهزة، مع الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام Qihoo 360 بنفس السلوك على هواتف سامسونج.

وظهر في أوائل عام 2019 مثل هذا السلوك في الكثير من الخدمات الأخرى المثبتة مسبقًا، مثل Samsung ApexService وخدمة ANT+ HAL ومثبت التطبيقات والقائمة المساعدة و AirCommandManager وغيرها.

وتتمتع شركة سامسونج، مثلها مثل العديد من بائعي أندرويد الآخرين، بعادة إضافة الكثير من الميزات إلى هواتفها، والتي يكون بعضها غريبًا في حين أثبت البعض الآخر مع مرور الوقت أنه مفيد للغاية مثل تطبيق Samsung Device Care غير المعروف والمخبأ في قائمة الإعدادات.

وتتيح الأداة تحسن أداء الجهاز وكذلك تساعد على إفراغ بعض مساحة التخزين الداخلية عند الحاجة من خلال فحص وحدة التخزين الداخلية للجهاز لاستكشاف جميع التطبيقات الخاملة وأي بيانات أخرى غير ضرورية مخزنة على الجهاز، والتي يمكن حذفها لتحرير المساحة.

وتكمن المشكلة فيما يبدو في الشراكة التي عقدتها سامسونج مع شركة صينية تعرف باسم Qihoo 360 لإنشاء أداة فحص التخزين، وهي شركة برمجيات صينية تم توثيق صفقاتها المشبوهة في وقت سابق، حيث تطور الشركة برامج متهمة بأنها برامج تجسس تمنح الحكومة الصينية الوصول إلى البيانات المخزنة.

ونأت شركة سامسونج بنفسها عن الادعاءات بأن برنامج Qihoo 360 المثبت على هواتف جالاكسي يمكن أن يرسل بيانات إلى خوادم في الصين، موضحة أنها تأخذ حماية بيانات مستخدميها على محمل الجد، وأنها تصمم منتجاتها بخصوصية وأمان، وتتم إدارة عملية تحسين التخزين، بما في ذلك فحص وإزالة الملفات غير المهمة، بشكل كامل بواسطة حل العناية بالأجهزة من سامسونج.

وقالت العملاقة الكورية الجنوبية: إن مساهمة Qihoo 360 الرئيسية هي مكتبة مرجعية لتحديد الملفات غير المرغوب فيها، لكن يتم تخزين تلك المكتبة محليًا في الأداة المساعدة، ولا تتلقى Qihoo 360 أبدًا بيانات تسمح لها بتحديد ملف معين على جهاز المستخدم.

وأضافت “لا تتم مشاركة بيانات شخصية بين الخوادم في هذه العملية، والبيانات الوحيدة المرسلة هي المعلومات العامة اللازمة لتحسين التخزين، وتحديدًا نسخة إصدار نظام التشغيل وطراز الهاتف وسعة التخزين”.