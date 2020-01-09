إليك هاتف Cat S32 شديد التحمل مع أندرويد 10

كشفت شركة Cat خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 عن هاتف Cat S32، وهو هاتف ذكي جديد شديد التحمل بسعر 299 يورو، حيث صمم وصنع هذا الهاتف من قبل مجموعة Bullitt Group.

هذا وتعتبر Cat علامة تجارية مشهورة بآلاتها ومعداتها المخصصة للبناء والأعمال الشاقة، وقد أنتجت الشركة هواتف ذكية منذ بضع سنوات حتى الآن، ويشكل Cat S32 أحدث إضافة إلى مجموعة Cat من الهواتف الذكية القوية.

وتغطي المنتجات التي تحمل علامة Cat التجارية الأجهزة اللوحية والهواتف العادية والذكية شديدة التحمل، بما في ذلك Cat S52.

وفي حال كنت تبحث عن معالج عالي الطاقة وهاتف مزود بشاشة كبيرة من الحافة إلى الحافة، فلن تجده هنا، إذ تركز العلامة التجارية على عمر البطارية والمتانة للبيئات القاسية بأسعار معقولة.

ويأتي هاتف Cat S32 بشاشة بقياس 5.5 إنشًا بدقة 1440×720 بيكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع 18:9 قابلة للقراءة تحت أشعة الشمس، وهذه الشاشة محمية بواسطة DragonTrail Pro Glass، بحيث يمكن تشغيل الهاتف بأصابع مبللة أو أثناء ارتداء القفازات.

وتم تصنيف هيكل الهاتف الذكي لمقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، مما يعني أنه يتحمل الغمر تحت سطح الماء لمسافة 1.5 مترًا لمدة 35 دقيقة، وهو متوافق مع معيار MIL SPEC 810G للصدمات والاهتزازات، وتم اختبار سقوط الهاتف من ارتفاع 1.8 مترًا على الفولاذ.

ويتكون غلاف الهاتف من مادة مطاطية توفر قبضة ممتازة، ولن تحتاج إلى وضعه في حافظة مخصصة، وهناك مفتاح قابل للتخصيص على الجهة الجانبية اليسرى مفيد لتطبيقات الضغط والتحدث.

ويعمل جهاز S32 بواسطة معالج Helio A20 رباعي النوى من ميدياتيك، مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر بطاقة MicroSD، إلى جانب بطارية تدوم لمدة يومين على الأقل تبلغ سعتها 4200 ميلي أمبير.

ويأتي الجهاز بنسخة أندرويد 10 ويحتوي على مودم Cat6 4G LTE، ويدعم الاتصال بالشبكة اللاسلكية والبلوتوث Bluetooth 5.0 و NFC ومنفذ سماعة الرأس التقليدي بقياس 3.5 ميليمتر، وهناك كاميرا بدقة 13 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.0 في الجهة الخلفية وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.