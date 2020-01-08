ون بلس تعلن عن ميزة تحافظ على بطارية هاتفك بمنعها من الشحن الزائد

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus أمس الثلاثاء عن ميزتها الجديدة (الشحن المحسن) Optimized Charging التي تهدف إلى إطالة عمر بطاريات الهواتف عن طريق تغيير الطريقة التي تُشحن بها.

وأوضحت الشركة الصينية أن ميزة (الشحن المحسن) – التي اكتُشفت أول مرة في نسخة تجريبية من واجهة المستخدم (أوكسجين) Oxygen في شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت – ستمنع الهاتف من أن يُشحن أكثر من 80% أثناء الليل، ولكن الشحن سيُستأنف قبل الوقت المتوقع لفصل الهاتف عن الشاحن بنحو 100 دقيقة، وبذلك سيصل مستوى الطاقة في البطارية إلى 100% في الوقت المناسب.

وتهدف هذه الآلية إلى تقليل المدى التي يبقى فيها الهاتف مشحونًا بنسبة 100%، وفي الوقت ذاته متصل بالشاحن، الأمر الذي يسبب انخفاض كفاءة البطارية مع الوقت.

ولا تعد ون بلس الشركة الأولى في تقديم ميزة مثل هذه، إذ أعلنت شركة آبل عن ميزة الشحن المحسن الخاصة بها مع الإصدار 13 من نظام التشغيل آي أو إس، وكذلك أعلنت شركة أسوس عن دعم ميزة مشابهة في هواتفها.

ومع الأخذ في الحسبان أنه لا يمكن للهاتف تحديد الوقت الذي قد يفصل فيه المستخدم هاتفها من الشاحن، فقد قالت ون بلس: إن الميزة سوف تستخدم وقت الاستيقاظ اليومي، أو وقت المنبه، أو الأحداث، لتحديد الوقت المناسب بدقة، وذلك بعد دراسة ممارسات المستخدم على مدى بضعة أسابيع. ومع ذلك، تأمل الشركة في تحسين إمكانية التنبؤ بعد حساب التغيرات في أنماط النوم أثناء نهاية الأسبوع أو تغيير المنطقة الزمنية.

وفي حال لم يرغب المستخدم بتفعيل هذه الميزة، فقد قالت ون بلس: إنه بالإمكان تعطيلها في قائمة إعدادات البطارية. وأضافت أنه أثناء توقف الهاتف عن الشحن بعد مستوى 80% سيظهر إشعار للمستخدم يتيح له إيقاف ذلك والاستمرار في الشحن، وذلك على غرار نظام (آي أو إس 13) من آبل.

جدير بالذكر أن ون بلس لم تحدد موعد إطلاق الميزة، ولا هواتفها التي سوف تدعمها، ولكن بالنظر إلى أنها متاحة في النسخة التجريبية من واجهة المستخدم الخاصة بها منذ الشهر الماضي، فيُتوقع ألا يطول أمر إطلاقها.