صفقة اليوم.. احترف البرمجة باستخدام MATLAB مع خصم 94%

الحزمة الكاملة لاحتراف البرمجة باستخدام ماتلاب The Complete MATLAB Programming Master Class Bundle.

عدد الدورات: 10.

عدد الدروس: 418.

المدة: 39 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة في التعرف على أنواع البيانات المستخدمة في MATLAB لبرمجة وتحليل البيانات، وكيفية تطبيق تقنيات معالجة البيانات الشائعة مع أمثلة ومشاريع عملية، وإنشاء واجهات المستخدم الرسومية في MATLAB باستخدام الأداة المساعدة GUIDE.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام MATLAB وأداة Simulink لتصميم نظام التحكم في سيارة Tesla Model S. ودورة أخرى حول استخدام الأداة المساعدة App Designer لإنشاء واجهات مستخدم تفاعلية احترافية.

كما تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تنفيذ خوارزميات التصنيف باستخدام MATLAB وهي واحدة من أقوى الأدوات التي يعتمد عليها علماء البيانات، وكيفية تنفيذ خوارزميات التعلم الآلي، وتحليل البيانات.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 574 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 94%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر (ماتلاب) MATLAB أحد البرامج الرائدة في التطبيقات الهندسية والرياضية، حيث يجمع بين بيئة سطح المكتب التي تم ضبطها لإجراء عمليات التحليل والتصميم مع لغة برمجة – تحمل الاسم نفسه – تعبر عن المصفوفات رياضيًا. ويشمل على (Live Editor) لإنشاء برامج نصية تجمع بين التعليمات البرمجية والمخرجات والنص المنسق في محرر تنفيذي.

يُستخدم ماتلاب في العديد من المجالات والمشاريع؛ مثل: البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، والتعلم العميق، والاتصالات اللاسلكية، والرؤية الحاسوبية، والروبوتات، وأنظمة التحكم، ومعالجة الإشارات، وتحليلات البيانات، وتطوير التطبيقات بما في ذلك بناء واجهات المستخدم.

إذا كنت تعمل في أحد هذه المجالات؛ يمكنك تطوير مهاراتك واحتراف العمل على ماتلاب من خلال الحزمة التدريبية الكاملة ( The Complete MATLAB Programming Master Class Bundle) التي تضم 10 دورات تدريبية مع خصم يصل إلى 94%

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 574 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 94 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة 10دورات تدريبية، وما يصل إلى 418 درسًا، وأكثر من 39 ساعة من المحتوى تتضمن كل ما تحتاج إليه لاحتراف البرمجة باستخدام MATLAB والأدوات المساعدة مثل: Simulink، وApp Designer، وGUIDE.

ستساعدك هذه الحزمة في التعرف على أنواع البيانات المستخدمة في (ماتلاب) MATLAB لبرمجة وتحليل البيانات، وكيفية تطبيق تقنيات معالجة البيانات الشائعة مع أمثلة ومشاريع عملية، وكيفية إنشاء واجهات المستخدم الرسومية باستخدام الأداة المساعدة GUIDE.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام MATLAB وأداة Simulink لتصميم نظام التحكم في سيارة Tesla Model S. ودورة أخرى حول كيفية استخدام الأداة المساعدة App Designer لإنشاء واجهات مستخدم تفاعلية احترافية.

كما تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تنفيذ خوارزميات التصنيف باستخدام MATLAB وهي واحدة من أقوى الأدوات التي يعتمد عليها علماء البيانات، وكيفية تنفيذ خوارزميات التعلم الآلي، وكذلك تحليل البيانات.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Advanced MATLAB Data Types & Data Structures

Simulate an Electric Car & Design a Cruise PID Controller

Data Preprocessing for Machine Learning Using MATLAB

Create Apps in MATLAB Using GUIDE

Create Apps in MATLAB Using App Designer

MATLAB Programming & Problem Solving: Go from Beginner to Pro

Machine Learning Classification Algorithms Using MATLAB

Machine Learning for Data Science Using MATLAB

Data Analysis with MATLAB for Excel Users

MATLAB/Simulink Bible

الحصول على الصفقة: من هنا.