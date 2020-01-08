بيجو تقدم 508 أسباب لاختيار سيارتها بيجو 508

أطلقت علامة بيجو التجارية للسيارات الفرنسية حملة بارزة تقدم من خلالها لمشتري السيارات الجديدة 508 أسباب للتفكير جدياً في سيارتها السيدان الرياضية الجديدة بيجو 508

وفي سلسلة من أفلام الفيديو التي يمكن مشاهدتها عبر قناة ’بيجو الشرق الأوسط‘ على موقع يوتيوب، تسلط شركة تصنيع السيارات الضوء على باقة متميزة من التقنيات المتطورة جداً، واللمسات الداخلية الفاخرة، وأنظمة مساعدة السائق وخصائص التصميم العصرية، والتي كلّها تجعل من بيجو 508 الجديدة سيارة تصعب مقاومتها.

وقد تمت إعادة تخيّل الجيل الأحدث من طراز بيجو 508 الفاستباك بشكل كامل لإبراز لغة التصميم الحادة المستقبلية الجديدة من بيجو، ويتميز شكلها الخارجي الأنيق الجديد بمظهره القوي والهادف، بينما تتضمن المقصورة الداخلية الرائعة لسيارة 508 مواداً راقية بالإضافة إلى أحدث التقنيات شاملة نظام i-Cockpit® الذكي من بيجو.

وقد حازت بيجو 508 على الترشح لواحدة من أكثر الجوائز اعتباراً بالمنطقة وهي “سيارة العام في الشرق الأوسط” بعد فترة وجيزة من إطلاقها.

قال راكيش ناير، المدير التنفيذي لدى Groupe PSA في الشرق الأوسط: “يُعتبَر الجيل الأحدث من طراز 508 عنصر تغيير حقيقي لقواعد اللعبة ضمن فئة سيارات السيدان التنفيذية في أسواق الشرق الأوسط وكيف سيشكل ثورة في فئة سيارات D. فقد عمل مصممونا ومهندسونا فعلاً على رفع المعايير وابتكار سيارة أصيلة سوف تشكل تحدياً للعلامات التجارية الراقية المنافسة ضمن هذه الفئة. وعند أخذ هذا بعين الاعتبار، لم نجد أي مشكلة في تقديم 508 أسباب لكي يفكر عملاء السيارات الجديدة بشراء الطراز الجديد الأخاذ. ومع استمرار عودتنا القوية إلى مجلس التعاون الخليجي، نركز على طموحنا بأن نكون أفضل علامة تجارية للسيارات الراقية العامّة في العالم”.

وتشهد بيجو عودة قوية عبر مجموعة متميّزة ومرغوبة جداً من المنتجات، ولديها خطة قوية لتعزيز حضور العلامة التجارية في الشرق الأوسط، وقد أنهى المصنع الفرنسي للسيارات الفصل الثالث من 2019 بنمو في المبيعات بنسبة 62 في المئة في مجلس التعاون الخليجي.