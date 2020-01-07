مرسيدس تكشف عن نموذج سيارة مستقبلية مستوحاة من فيلم AVATAR

كشفت شركة (مرسيدس بنز) اليوم الثلاثاء خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية عن نموذج جديد لسيارة ذات تصميم فريد من نوعه.

وقالت شركة صناعة السيارات الألمانية خلال حدثها: إن تصميم السيارة مستوحى من فيلم الخيال العلمي الشهير (أفاتار) Avatar الذي عُرض في عام 2009، حتى أنها صُممت بالتعاون مع مخرج الفيلم (جميس كاميرون)، وقد أُطلق عليها اسم (مرسيدس بنز فيجن أفاتار) Mercedes-Benz Vision AVTR.

وتمتاز سيارة Mercedes-Benz Vision AVTR بحراشفها الشبيهة بحراشف السمك، وهي تأتي مع 33 حرشفًا تسميها الشركة “الأجنح الآلية” وتقول: إنها ستستخدم للتواصل مع الأشخاص المحيطين بالسيارة. كما تمتاز السيارة بعجلاتها الكروية الشكل التي تسمح بالحركة نحو الأمام والخلف والجانبين، وحتى بشكل انحرافي أو قطري، وهي مستوحاة من بذور “شجرة الأرواح” في فيلم أفاتار، وتأتي مع أضواء بتصميم فريد.

وعلى غرار نماذج السيارات التي يُكشف عنها عادةً، فإن Vision AVTR تهدف إلى اكتشاف ما سيكون عليه الركوب في سيارات المستقبل. ومع أن الجزء الداخلي من السيارة ضئيل نسبيًا، إلا أن مرسيدس بنز جاءت بأفكار جديدة، بما في ذلك غياب عجلة القيادة، إذ إن السيارة ذاتية القيادة، ولكن يمكن للسائق التحكم بالسيارة عن طريق مُتحكِّم بيضوي الشكل يطلُع من مركز المنصة ليكون تحت يد السائق، ووفقًا للشركة، فهو يهتز وفقًا لمعدل تنفس وضربات قلب السائق. وهناك شاشة كبيرة تمتد من المتحكم إلى المنصة الأمامية، وهي تعرض مشاهد من كوكب (باندورا) Pandora من فيلم أفاتار.