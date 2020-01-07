صفقة اليوم.. احترف البرمجة بلغة جافاسكريبت مع خصم 97%

حزمة احتراف البرمجة بلغة جافاسكريبت JavaScript Masterclass Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 1148.

المدة: 89 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم عدة لغات البرمجة مثل: HTML، وCSS وJavaScript، وكيفية الاستفادة منها لبناء مواقع ديناميكية وتفاعلية، وكيفية تنشيط واجهة الموقع، واستخدام تأثيرات الرسوم المتحركة لجعل موقع الويب جذابًا.

تتيح لك هذه الحزمة تطوير تطبيقات عملية أثناء التعلم، حيث ستقوم بتطوير 10 مواقع ويب مختلفة من البداية.

كما ستتعلم أيضًا كيفية التعامل مع تقنيات واجهات التطبيقات البرمجية APIs الشائعة لمواقع الويب، وكذلك الاستفادة من البيانات عبر JavaScript objects، وكيفية العمل على تقنيات JSON & AJAX معًا لإنشاء تطبيقات ديناميكية، وبمجرد الانتهاء من دراسة هذه الحزمة ستصبح مطور ويب محترف.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1600 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر لغة البرمجة جافاسكريبت JavaScript هي اللغة الأكثر شعبية على الإنترنت، حيث إنها العمود الفقري لأكثر من 95% من جميع مواقع الويب، ولذلك فهي من أشهر لغات البرمجة في العالم.

كما تشير الإحصائيات إلى أن معدلات توظيف مطوري البرمجيات ستزداد بنسبة 24% بحلول 2026، ولكن احتراف البرمجة يتطلب منك الكثير من الممارسة، فحتى المبرمجين المتمرسين لايزال لديهم الكثير لتعلمه، بسبب سرعة تطور هذا المجال.

يمكنك استغلال الطلب الوظيفي المتزايد على هذا المجال؛ من خلال الاستفادة من الحزمة التدريبية (JavaScript Masterclass Bundle) التي تعتبر نقطة انطلاق مثالية سواء كنت مبتديء أو محترف في مجال البرمجة، حيث تساعدك على تطوير مهاراتك في البرمجة بلغة جافاسكريبت مع خصم يصل إلى 97%.

عادةً ما يصل سعر هذه الحزمة إلى أكثر من 1600 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط مع إمكانية الوصول إليها مدى الحياة، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة من 8 دورات تدريبية، و1148 درسًا، وأكثر من 89 ساعة من المحتوى لتغطي كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها لإنشاء مواقع ويب احترافية من نقطة الصفر.

بحصولك على هذه الصفقة واحترف البرمجة بلغة (جافاسكريبت) JavaScript، فإنك ستكون قادرًا على إنشاء تطبيقات عملية أثناء التعلم، حيث ستقوم بتطوير 10 مواقع ويب مختلفة من البداية، وإنشاء صفحات ويب ديناميكية وتفاعلية، وتطوير المواقع باستخدام الرسوم المتحركة والتأثيرات.

ستتعلم أيضًا كيفية التعامل مع تقنيات واجهات التطبيقات البرمجية APIs الشائعة لمواقع الويب، وكذلك الاستفادة من البيانات عبر JavaScript objects، وكيفية العمل على تقنيات JSON & AJAX معًا لإنشاء تطبيقات ديناميكية، وبمجرد الانتهاء من هذه الحزمة ستصبح مطور ويب محترف.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة: