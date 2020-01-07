سيجيت تكشف النقاب عن FireCuda Gaming SSD

كشفت شركة سيجيت تكنولوجي اليوم عن إضافة مجموعة جديدة من حلول تخزين البيانات الخارجية عالية الأداء إلى محفظتها على مستوى القطاع من أنظمة التخزين المصمّمة خصيصاً لعشاق الألعاب، حيث يقدم كل من نظامي التخزين FireCuda Gaming SSD وBarraCuda Fast SSD من سيجيت مستويات متفوقة من الأداء والراحة لعشّاق الألعاب والمستخدمين المحترفين أثناء التنقل وباعتباره مصممًا ليكون الرفيق المثالي لمنصة التخزين المخصصة للألعاب FireCuda Gaming Dock التي أطلقتها سيجيت مؤخراً، يقدم محرّك الأقراص المحمول FireCuda Gaming SSD مستويات أداء عالية بهدف ضمان التفوّق على الطرازات المنافسة في جميع الأوقات وحالات الاستخدام.

وبالنظر إلى كونه مصممًا بشكل مخصص لعشاق ألعاب الفيديو، يشتمل نظام التخزين المحمول الجديد على محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة FireCuda NVMe 510 SSD المتميز من سيجيت إلى جانب واجهة توصيل الناقل التسلسلي العالمي SuperSpeed USB الأحدث على الإطلاق بسرعة 20 جيجابت في الثانية، ليقدم بذلك سرعات قراءة مذهلة تصل حتى 2000 ميجابايت في الثانية.

وتم إعداد محرك الأقراص الجديد هذا لتقديم مستويات عالية من الأداء إلى جانب أناقته المتميزة، كما يتوفر بسعات تخزينية تتراوح بين 500 جيجابايت و1 تيرابايت و2 تيرابايت ويأتي ضمن علبة معدنية مزدانة بالنقوش ومزوّدة بنظام إضاءة ثلاثي الألوان RGB LED قابل لإضفاء الطابع الشخصي.

ويمكن للمستخدمين تخصيص نظام الإضاءة هذا باستخدام برنامج Seagate Toolkit المجاني ومزامنة مصابيح LED مع تلك الموجودة على منصة التخزين المخصصة للألعاب FireCuda Gaming Dock لإنشاء تجربة غامرة.

يعتبر محرك الأقراص BarraCuda Fast SSD المتوفر بسعات تخزينية تتراوح بين 500 جيجابايت و1 تيرابايت و2 تيرابايت إضافة جديدة أخرى إلى محفظة سيجيت الرائدة من محرّكات الأقراص ذات الحالة الصلبة SSD، ومن خلال مراعاة احتياجات عشاق الألعاب والمستخدمين المحترفين، يوفر محرك الأقراص المحمول ذو الحالة الصلبة الذي يعتمد واجهة التوصيل SATA سرعات قراءة/ كتابة عالية تصل حتى 540 ميجابايت في الثانية بهدف توفير تجربة ألعاب محسنة وإمكانية نقل الملفات بسرعة عالية.

يشتمل محرك الأقراص المحمول الأنيق الذي يأتي بحجم صغير مناسب للجيب على مصباح LED جذاب باللون الأخضر، ويوفر إمكانية استخدام متعددة الأوجه مع واجهة توصيل USB 3.1 Gen2 من نوع Type-C، ويعتبر محرك الأقراص الجديد هذا متوافقاً بشكل مسبق مع أجهزة الحاسوب العاملة بنظامي ويندوز وماك “نظام الملفات exFAT” ويأتي مزودًا بمجموعة أدوات Seagate Toolkit مع قدرات النسخ الاحتياطي والمزامنة إلى جانب اشتراك مجاني لمدة شهرين في خدمة السحابة Adobe Creative Cloud® Photography Plan.

سيتوفر محرّك الأقراص FireCuda Gaming SSD اعتباراً من شهر مارس القادم مع ضمان محدود لمدة خمس سنوات بسعر 189.99 دولار “500 جيجابايت” و259.99 دولار “1 تيرابايت” و499.99 دولار “2 تيرابايت”.

بينما سيتم طرح محرك الأقراص BarraCuda Fast SSD خلال شهر فبراير القادم مع ضمان محدود لمدة 3 سنوات لقاء 94.99 دولار “500 جيجابايت” و169.99 دولار “1 تيرابايت” و299.99 دولار “2 تيرابايت”.