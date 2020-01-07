بلكين وديفياليت يطلقان SOUNDFORM ELITE فائق الجودة

كشفت بلكين القسم المتخصص في مجال “الأشياء المتصلة” ضمن مجموعة بلكين العالمية و”فوكسكون إنتركونيكت تكنولوجي” عن أحدث صيحات المنتجات الصوتية خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 إذ يعتبر طراز ساوندفورم إيليت SOUNDFORM ELITE أول مكبر صوت ذكي فائق الجودة يتيح خاصية الشحن اللاسلكي.

وجاء تصميم مكبرات الصوت من طراز SOUNDFORM ELITE كثمرة تعاون جمع بين شركة بلكين وشركة ديفياليت المتخصصة في منتجات الصوتية فائقة الجودة، وهو ما يستهوي عشاق التقنية، لا سيما أنه سيكون بمثابة البداية فقط لمجموعة واسعة من منتجات الصوت من بلكين، مع الحفاظ على المكانة الرائدة للعلامة التجارية في مجال الشحن الكهربائي اللاسلكي السريع.

كما أن هذا التعاون مع ديفياليت يسخّر أفضل التقنيات المتاحة في فئتها وخبرتها الرائدة على مستوى الصناعة في تصاميم المنتجات الصوتية ومكبرات الصوت، وما يزيد عن 160 براءة اختراع، لهه العلامة التجارية المتميزة في قطاع المستهلك.

وقال ستيف مالوني، نائب الرئيس الأول لدى بلكين العالمية: “إننا متحمسون في بلكين إلى هذه الفرص والإمكانيات التي يحملها الإعلان عن مكبر الصوت الذكي والشاحن اللاسلكي SOUNDFORM ELITE إلى جانب الشراكة مع ديفياليت، وما يعنيه ذلك من فرص لعلامتنا التجارية”.

وأضاف مالوني: “فتاريخنا الحافل في عالم أجهزة الصوت، والمكانة الرائدة في قطاع الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى خبرة ديفياليت في عالم الصوتيات يمكننا من تزويد المستهلك بمنتجات استثنائية ومناسبة للاستخدام على حد سواء”.

تجمع مكبرات الصوت من طراز SOUNDFORM ELITE بين الدقة الفائقة للصوت “بحد أعلى لمستوى الصوت المسموع يصل إلى 90 ديسبل”، وبين ميزة الشحن اللاسلكي السريع، وتقدم مدمجة مع مساعد جوجل الصوتي.

ويمكن للمستخدمين شحن هواتفهم الجوالة، والاستماع للموسيقى، والحصول على إجابات لاستفساراتهم، إضافة إلى ربط عدد من مكبرات الصوت المتوافقة مع مساعد جوجل الصوتي، بما يتيح تجربة صوتية غامرة تمتد لعدة غرف مجاورة، كما يتسنى لهم التحكم بمنازلهم الذكية بالاستفادة من المستوى الاستثنائي من مستوى جودة ونقاء الصوت.

من جانبه، قال فرانك ليبوشارد، الرئيس التنفيذي لدى ديفياليت: “إننا سعداء بهذه الشراكة مع بلكين والتي تعد الأولى من نوعها مع شريك عالمي، ونحن حريصون في ديفياليت على مشاركة التجربة المتميزة التي تتيحها تقنيتنا في عالم الصوت مع أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وجاء هذا التعاون مع بلكين في طراز SOUNDFORM ELITE ليمنحنا فرصة تقديم خبرتنا في هندسة الصوتيات وتصاميمنا الرائدة لأجهزة الصوت من خلال فئة جديدة ومبتكرة من المنتجات، والوصول إلى شريحة جديدة كليا من عشاق الموسيقى حول العالم”.

وعملت ديفياليت على تصاميمها منتجات الصوت، وتمكنت من تقديم تقنية المطابقة الفاعلة لمكبر الصوت SAM® الخاصة بها، وهي تقنية تعتمد على إعادة إنتاج الصوت فائق الدقة لدعم تجربة تستنسخ التجربة الأصلية للمحتوى عبر تصميم سماعات دفع الصوت Push-Push، إذ تحافط إعدادات سماعات ديفياليت على عمق وجودة المؤثرات الصوتية، وتحول دون أية اهتزاز الصوت بما يتناسب مع حجم السماعات، وهذا ما يتيح للمستخدم إمكانية الاستفادة من الشحن اللاسلكي للأجهزة التي تدعم معيار Qi بقدرة تصل إلى 10 واط، ودون أن يكون ذلك على حساب جودة طبقات قرار الصوت.