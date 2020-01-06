ScanWatch.. ساعة ذكية هجينة تنافس الأجهزة الطبية القابلة للارتداء

عرضت شركة الأجهزة الاستهلاكية الفرنسية Withings على هامش فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 ساعة ذكية هجينة جديدة تسمى ScanWatch تنافس الأجهزة الطبية القابلة للارتداء عبر جمعها بين تقنيتين للمراقبة الصحية.

وتتميز الساعة بكونها قادرة على إجراء تخطيط كهربائي للقلب ECG للتحقق من النبض والنشاط الكهربائي للقلب والكشف عن حالة الرجفان الأذيني، كما أنها تقيس مستويات الأكسجين في الدم أثناء النوم لمراقبة توقف التنفس أثناء النوم عبر أجهزة استشعار SpO2.

وترسل ساعة ScanWatch الضوء عبر الأوعية الدموية في الرسغ لقياس كمية الأكسجين في الدم، حيث تساعد مراقبة مستويات الأكسجين في اكتشاف نوبات الأكسجين المنخفض التي تحدث مع توقف التنفس أثناء النوم، ويتم دمج قراءات الأكسجين في الدم أيضًا مع البيانات الأخرى حول النوم، مثل مدة النوم وجودتها.

ويتطلب تشخيص هذه الحالة في الوقت الحالي إجراء دراسة للنوم، والتي تتضمن مراقبة معدل التنفس ومعدل ضربات القلب ونشاط الدماغ، وكذلك مستويات الأكسجين، لكن قد تشير بعض الأبحاث إلى أن مستويات الأكسجين التي يتم تعقبها في الرسغ قد تكون بمثابة تنبيه أولي لتوقف التنفس أثناء النوم.

كما تحتوي الساعة أيضًا على جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب لتحديد نبضات القلب غير المنتظمة، بما في ذلك الرجفان الأذيني، وفي حال وجود حالة شاذة، فإن الساعة تنبه مرتديها وتطلب منه إجراء تخطيط كهربائي للقلب، والذي يقيس النشاط الكهربائي للقلب عن طريق لمس أجهزة الاستشعار على شاشة الساعة، وستكون القراءة متاحة بعد ذلك على تطبيق Health Mate وعلى الساعة نفسها.

وكانت الشركة قد قدمت ميزة التخطيط الكهربائي للقلب لأول مرة في ساعة Move ECG التي أعلنت عنها العام الماضي، وتأتي هذه الساعة مع تصريح للبيع في أوروبا، لكنها ما زالت بانتظار موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية FDA، وهي غير متاحة للبيع في الولايات المتحدة.

وتتمتع الساعة بشاشة PMOLED صغيرة لعرض عدد الخطوات وعلامات النوم والسعرات الحرارية والمسافة ومعدل ضربات القلب، إلى جانب مشاهدة تنبيهات الهاتف الذكي، في حين يسمح التاج الرقمي للمستخدمين بتسجيل قياسات ECG و SpO2 وبدء التدريبات وتعيين الإنذارات.

وقالت Withings في بيان صحفي: إن ScanWatch ستكون متاحة للبيع في الربع الثاني من عام 2020 مقابل 249 دولارًا لنسخة 38 ميليمتر أو 299 دولارًا لنسخة 42 ميليمتر.