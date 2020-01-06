عالم الكمبيوتر

HP تعلن عن أول حاسوب محمول يمكن تعقبه إن فُقد أو سُرق

HP تعلن عن أول حاسوب محمول يمكن تعقبه إن فُقد أو سُرق
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أعلنت شركة إتش بي خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية عن حاسوبها المحمول الجديد (إليت دراجونفلاي جي2) Elite Dragonfly G2 الذي يمتاز بأنه أول حاسوب محمول مع ميزة التعقب.

ويأتي حاسوب (إليت دراجونفلاي جي2) بصفته نسخة محدثة من حاسوب (إليت دراجونفلاي) الذي أطلقته الشركة الأمريكية أواخر العام الماضي، وهو كسلفه موجه لقطاع الأعمال، وذلك بفضل المواصفات القوية، وهما متشابهان من ناحية التصميم الخارجي.

وداخليًا، يحتوي الحاسوب – الذي لا تتجاوز سماكته 1.61 سنتيمترًا ووزنه 1 كيلوجرام – الجيل العاشر من معالجات Intel Core i7/i5/i3، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 1 أو 2 تيرابايت. كما يمتاز بأنه يحتوي بمودم الجيل الخامس 5G من شركة كوالكوم (سنابدراجون إكس55 5جي) Snapdragon X55 5G.

وللحفاظ على الخصوصية، يمتاز الحاسوب بدعم الجيل الثالث من تقنية Sure View Reflect التي تحول دون رؤية المتطفلين لمحتوى الشاشة. كما يمتاز الحاسوب بأنه الأول في العالم مع متعقب مدمج، إذ يمكن للمستخدم تعقبه موقعه في حال فُقد أو سُرق. ويمتاز أيضًا بأنه أول حاسوب محمول في العالم مصنوع من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، كما أن 82% من مكوناته الداخلية معاد تدويرها.

هذا ويأتي الحاسوب مع شاشة من نوع IPS LED بقياس 13.3 بوصة وبدقة تصل حتى 4K. ويأتي مع منفذي USB-C، ومنفذ USB 3.2 Gen 1 مع دعم الشحن، ومنفذ HMDI 1.4.

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تجدر الإشارة إلى أن إتش بي لم تعلن عن السعر والموعد المقرر للجهاز.

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