هيئة الاتصالات تصدر الإطار التنظيمي لـ إنترنت الأشياء

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء الذي يعد وثيقة تنظيمية تتضمن متطلبات تقديم واستخدام الطيف الترددي وأجهزة إنترنت الأشياء.

وأوضحت الهيئة أن هذا التنظيم يهدف إلى توفير خدمات لإنترنت الأشياء بشكل واسع، وتحفيز استغلال فرص الأعمال في مجال التقنيات والتطبيقات، وتوفير حلول وبدائل متعددة مثل شبكات الطاقة المنخفضة واسعة النطاق LPWAN، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين جودة العديد من الخدمات من خلال استخدام تطبيقات إنترنت الأشياء المتعددة.

كما أشارت الهيئة إلى أن اعتماد الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء جاء بعد إجراء دراسات متأنية، وتقييم عدد من التجارب الدولية في هذا المجال، ورصد تنظيمات مشابهة لدى عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.

ويأتي اعتماد هذا الإطار التنظيمي ضمن جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسعيها إلى تمكين التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن بينها تطبيقات إنترنت الأشياء والتي تقدم مفهومًا متطورًا يمنح جميع الأشياء قابلية الاتصال بالإنترنت أو بين بعضها لإرسال واستقبال البيانات، وأداء وظائف محددة من خلال الشبكة.