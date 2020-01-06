كيف يمكنك مواجهة الابتزاز الجنسي على فيسبوك؟

إذا كان هناك شخص ما يهددك بمشاركة أشياء تريد الحفاظ على خصوصيتها – مثل الرسائل، أو الصور، أو مقاطع الفيديو الحميمية – على فيسبوك فهذه جريمة، ويوجد العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها. حيث تعاونت فيسبوك مؤخرًا مع مبادرة الحقوق المدنية على الإنترنت ومنظمة ConnectSafely غير الربحية، لمساعدتك في العثور على الدعم واتخاذ الإجراء الصحيح إذا كنت في حاجة لذلك.

سنستعرض اليوم كيفية الإبلاغ عن الابتزاز الجنسي والتهديد بمشاركة صورك الخاصة المرسلة على فيسبوك.

إذا هددك أحد الأشخاص بمشاركة أشياء تريد الحفاظ على خصوصيتها، طالبًا منك إرسال أموال إليه أو أي شيء آخر، فلديك عدة خيارات للتصرف حيال ذلك:

أولًا؛ إليك الخطوات الواجب القيام على الفور:

1- حفظ الأدلة:

أول خطوة يجب عليك القيام بها هي الاحتفاظ بدليل للتهديد الذي تواجهه، ويمكنك القيام بذلك من خلال حفظ لقطة لشاشة جهازك تُظهر الرسائل أو الصور مع ظهور عنوان URL وصورة واسم الشخص الذي يهددك.

إذا كنت لا تعرف كيفية حفظ لقطة شاشة (صورة محفوظة لكل شيء يظهر على الشاشة) على جهازك، فهناك إرشادات حول حفظ لقطات شاشة في مركز مساعدة فيسبوك يمكنك الاستعانة بها، كما يوجد نسخة منها باللغة العربية.

تجدر الإشارة إلى أنه من الأفضل عدم حذف أي شيء حتى تقوم بإبلاغ الشرطة به، فقد يكون هناك أدلة أخرى يحتاجون إليها.

2- تقديم بلاغ إلى الشرطة، أو جهة تنفيذ القانون المحلية:

يجب عليك الإسراع بإبلاغ الشرطة، أو جهة تنفيذ القانون المحلية ببلدك لأن ما تتعرض له جريمة، حيث يمكنهم التحقيق في قضيتك، والوصول إلى الشخص الذي يبتزك.

لا شك أنه سيُطلب منك تقديم أي دليل على ما تتعرض له؛ وهنا يمكنك تقديم الدليل الذي احتفظت به في الخطوة الأولي (لقطات الشاشة ونص الرسائل). كما سيُطلب منك بيانات الشخص الذي اتهمته بابتزازك إذا كنت تعرفه.

3- إبلاغ فيسبوك عن الشخص الذي يهددك:

تعتبر مشاركة الصور الحميمية أو التهديد بمشاركتها مخالفة مباشرة لمعايير المجتمع التي يتبعها فيسبوك؛ لذلك إذا هددك شخص ما بمشاركة أشياء تريد الحفاظ على خصوصيتها – مثل: رسائل أو صور أو مقاطع فيديو حميمية – ، مطالبًا إياك بإرسال أموال إليه، أو فعل شيء آخر لا تشعر حياله بالارتياح، يمكنك استخدام هذا النموذج لإبلاغ فيسبوك عن هذا.

كما يجب عليك قبل تقديم بلاغك إلى فيسبوك الانتقال إلى الملف الشخصي لهذا الشخص، ونسخ عنوان URL الخاص به في فيسبوك وكذلك بريده الإلكتروني، حيث ستُطلب هذه المعلومات منك عند تقديم بلاغك إلى فيسبوك.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما لم تكن الصورة أو الفيديو ذات طبيعة جنسية، ولكنك لا زلت تتعرض لمضايقات أو إساءات، أو إذا كنت ضحية لتهديد أو ابتزاز من أي نوع، فيرجى استخدام هذا النموذج لإبلاغ فيسبوك.

4- قم بحظر هذا الشخص:

بمجرد حظر أي شخص على فيسبوك؛ لن يتمكن مطلقًا من الوصول إلى قائمة أصدقائك كما لن يتمكن من بدء المحادثات معك أو رؤية المحتوى الذي تنشره على ملفك الشخصي.

ثانيًا؛ إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا:

إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا؛ وتعرضت لأي ابتزاز على فيسبوك ننصحك بالتحدث مع أحد الوالدين أو شخص آخر بالغ تثق به لمساعدتك فيما يمكنك القيام به. حيث لا يمكنك تقديم بلاغ رسمي للسلطات المحلية بإسمك.

ثالثًا؛ أماكن للعثور على دعم إضافي:

في حالة تعرضك أنت أو أحد الأصدقاء لمضايقة أو إيذاء على الإنترنت، فإن فيسبوك تقدم قائمة بالعديد من المؤسسات المختصة وطرق التواصل معها في عدة بلدان لتوفير الدعم اللازم لك. حيث تقدم الكثير من هذه المؤسسات دعمًا مخصصة للمواقف التي يتم فيها مشاركة صور حميمية دون الحصول على موافقة.

تشمل القائمة العديد من البلدان مثل: النمسا، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، والولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والهند، والمملكة المتحدة، وغير ذلك الكثير.

رابعًا؛ الإجراءات التي يمكنك اتخاذها بعد ذلك: