صفقة اليوم.. تعلم كيفية إطلاق مشروعك التجاري على الإنترنت مع خصم 98%

الحزمة الشاملة لتعلم كيفية إطلاق مشروعك التجاري على الإنترنت The Ultimate Build Your Dream Business Bundle.

عدد الدورات: 6.

عدد الدروس: 96.

المدة: 23 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية تصميم وإنشاء موقع (ووردبريس) WordPress احترافي من نقطة الصفر، واكتشاف الأدوات التي تساعدك على تحسينه بالكامل من أجل التميز في مجال التجارة الإلكترونية، وكيف تحميل منتجات جديدة إلى متجرك، واستعراض مراجعات العملاء، وإعداد فئات للمنتجات الفردية، وتحديد الأسعار، وغير ذلك الكثير.

كما ستتعلم كيفية إنشاء نظام جاهز لتحويل زوار موقعك إلى عملاء محتملين، وإنشاء مسارات مبيعات مربحة لتحويل عملائك إلى مشترين دائمين.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية إنشاء (موقع ويب هجين) Hybrid Website – حيث يتضمن هذا النوع من المواقع عناصر ثابتة وهي صفحات HTML، وعناصر ديناميكية متعددة – ما يزيد من سرعة تحميل المحتوى، وزيادة الزيارات، ومن ثم زيادة المبيعات.

كما تتضمن دورة تدريبية أخرى حول كيفية إعداد مدونتك بشكل صحيح وتقديم محتوى جيد، حتى تتمكن من التواصل مع الجمهور الصحيح وتكوين قاعدة عملاء قوية لبيع منتجاتك وخدماتك.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 3000 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 34 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

بالنظر إلى مدى التطور التكنولوجي الذي سنشهده خلال عام 2020، فليس هناك وقت أفضل لبدء إطلاق مشروعك التجاري على الإنترنت، وكل ما تحتاج اليه هو جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت فقط لتحويل هوايتك إلى مصدر لكسب المال.

يعد بدء عمل تجاري عبر الإنترنت أحد الأشياء الرائعة التي يمكنك القيام بها، ولكن الأمر يتطلب بعض الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان نجاح مشروعك، لذلك نقدم لك اليوم الحزمة التدريبية الشاملة (The Ultimate Build Your Dream Business Bundle) التي تضم 6 دورات تدريبية حول كيفية بناء موقع احترافي وجذب العملاء، واحتراف التجارة الإلكترونية، والتدوين مع خصم يصل إلى 98%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 3000 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 34 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة 6 دورات تدريبية، وما يصل إلى 96 درسًا، وأكثر من 23 ساعة من المحتوى تغطي كل ما تحتاج إليه لإطلاق مشروعك التجاري على الإنترنت بنجاح.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية تصميم وإنشاء موقع (ووردبريس) WordPress احترافي من نقطة الصفر، واكتشاف الأدوات التي تساعدك على تحسينه بالكامل من أجل التميز في مجال التجارة الإلكترونية، بالإضافة لشرح كيفية تحميل منتجات جديدة إلى متجرك، واستعراض مراجعات العملاء، وإعداد فئات للمنتجات الفردية، وتحديد الأسعار، وغير ذلك الكثير.

كما ستتعلم كيفية إنشاء نظام جاهز لتحويل زوار موقعك إلى عملاء محتملين، وإنشاء مسارات مبيعات مربحة لتحويل عملائك إلى مشترين دائمين.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية إنشاء (موقع ويب هجين) Hybrid Website – حيث يتضمن هذا النوع من المواقع عناصر ثابتة وهي صفحات HTML، وعناصر ديناميكية متعددة – ما يزيد من سرعة تحميل المحتوى، وزيادة الزيارات، ومن ثم زيادة المبيعات.

كما تتضمن دورة تدريبية أخرى حول كيفية إعداد مدونتك بشكل صحيح وتقديم محتوى جيد حتى تتمكن من التواصل مع الجمهور الصحيح، وتكوين قاعدة عملاء قوية لبيع منتجاتك وخدماتك.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Launch an Online Business in 2020 with These Web Courses

Build a Money-Making Website with the Hybrid Website System

How to Build the Best WordPress Website for Your Brand

The Ultimate Income-Earning Blogging Blueprint

How to Create a Professional Website

How to Create an eCommerce Website with WordPress

الحصول على الصفقة: من هنا.