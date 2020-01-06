عالم الكمبيوتر

أسوس تعلن عن شاشة ألعاب بمعدل تحديث 360 هرتز

أسوس تعلن عن شاشة ألعاب بمعدل تحديث 360 هرتز
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أعلنت شركة أسوس العام المنصرم عن شاشة حاسوب بمعدل تحديث هائل قدره 360 هرتز ولكن الأمر لم يكن إلا (كذبة أبريل)، ولكن هذه “الكذبة” أصبحت اليوم حقيقة، إذ أعلنت الشركة التايوانية خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 عن شاشة بهذا القدر الهائل من معدل التحديث.

أسوس تعلن عن شاشة ألعاب بمعدل تحديث 360 هرتز

وتأتي الشاشة الجديدة – التي تطلقها أسوس بالتعاون مع شركة NVIDIA – بقياس 24.5 بوصة، وبدقة 1920×1080 بكسل، وهي تدعم تقنية G-Sync من إنفيديا، مما يوفر تجربة لعب سلسلة وسريعة. وتقول أسوس: إن الشاشة الجديدة هي الأولى عالميًا في دعم معدل تحديث 360 هرتز مع تقنية G-Sync، وقد صُممت خصيصًا لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وتأتي شاشات الحاسوب الموجهة لعشاق الألعاب عادةً بمعدل تحديث قدره 144 هرتز أو 240 هرتز، مع الإشارة إلى أن هذه الشاشات تحتاج إلى بطاقات رسوميات قوية لدعم هذا المعدل من التحديث، وهو معدل تتطلبه بعض الألعاب السريعة جدًا، أما معدل 360 هرتز الذي تأتي به شاشة Asus ROG Swift 360Hz الجديدة من أسوس فهناك ألعاب، مثل: Overwatch أو CS:GO تحتاج إلى هذا المعدل العالي جدًا.

وقالت أسوس – دون أن تتطرق إلى السعر – إنها تعتزم طرح شاشتها الجديدة في وقت لاحق من العام الحالي.

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