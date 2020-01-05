LiveGap.. أداة مجانية لإنشاء المخططات والرسوم البيانية بسهولة

قد يعتبر إنشاء المخططات والرسوم البيانية أمرًا صعبًا بالنسبة للأشخاص الذين لا يجيدون استخدام البرامج المخصصة لذلك؛ ولهذا السبب سنستعرض اليوم أحد الأدوات المميزة التي تسهل هذه المهمة، وهي أداة LiveGap.

تعمل أداة LiveGap على تبسيط طريقة إنشاء المخططات بحيث يمكنك عرض بياناتك، وأفكارك، ومقترحاتك بأكثر الطرق إقناعًا وتفصيلًا. حيث يمكنك إدخال البيانات بسهولة، واختيار نوع التخطيط الذي يناسب تفضيلاتك ومتطلباتك، ثم ترك الأمر لهذه الأداة لتقوم بإنشاء المخطط لك في لحظات فقط، كما تضم أداة LiveGap مجموعة واسعة من أنواع المخططات التي يمكنك الاختيار من بينها.

تتميز أداة LiveGap بأنها مجانية تمامًا؛ وتوفر تجربة سلسلة لإنشاء المخططات والرسوم البيانية، بفضل دعمها للعديد من المزايا وأدوات التخصيص، ومجموعة كبيرة من أشكال الرسوم البيانية مثل: المخططات البيانية الخطية، والدائرية، والشريطية، والدائرة المجزأة، وغيرها.

كما أنها توفر طرقًا متنوعة لحفظ ومشاركة المخططات الخاصة بك، حيث يوجد بها خيار لحفظ مخططاتك كصورة أو صفحة ويب، أو حفظها على الإنترنت للوصول إليها بشكل أسرع وأسهل، كما يمكنك مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو كعنوان URL يمكن النقر عليه والوصول إليه على الفور.

آلية عمل أداة LiveGap:

الأداة بسيطة للغاية حيث يتطلب إنشاء مخطط أو رسم بياني احترافي المرور بثلاث خطوات فقط وهي:

1- إدخال البيانات:

أضف بياناتك في جدول البيانات، ويمكنك إدخالها يدويًا، أو نسخها من برنامج (إكسل) Excel أو أي جدول بيانات.

2- تخصيص المخطط:

تتيح لك الأداة تخصيص كل شيء في المخطط بحسب رغبتك؛ مثل: تعديل نوع الرسم، والتحكم في الألوان، وإضافة النصوص والعناوين والملاحظات مع إمكانية تخصيصها، والتحكم في المحاور، والخلفية، ومقياس الرسم وغيرها من المزايا.

3- حفظ المخطط:

تتيح لك أداة LiveGap حفظ المخطط الخاص بك كصورة أو كصفحة ويب (متحركة) أو حفظه عبر الإنترنت للوصول من أي جهاز في أي مكان، أو مشاركته مع أي شخص لأغراض العمل مثلاً.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأداة تتضمن ميزة الرسم باليد؛ ما يتيح لك إنشاء مخططات مرسومة باليد في تقريرك، حيث يمكنك محاكاة مخطط الرسومات اليدوية في livegap من خلال علامة تبويب FreeHand.