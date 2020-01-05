لامبورغيني Huracán EVO RWD تمنح سيطرة كاملة للسائق

أعلنت أوتوموبيلي لامبورغيني Automobili Lamborghini عن إطلاق طرازها الجديد لامبورغيني Huracán EVO RWD التي تعد سيارة تمكنك من الاستمتاع بتجربة قيادة مشوقة حقيقية، وذلك من خلال توفير قوة 610 أحصنة عند 8,000 دورة بالدقيقة للمحرّك مع عزم قدره 560 نيوتن/متر عند 6,500 دورة بالدقيقة، إضافة لتميزها بالوزن الخفيف والدفع بالعجلات الخلفية والتوجيه الديناميكي، مما يمنح متعة قيادة قصوى.

تزن السيارة 1,389 كيلوغراماً فقط، وتتمتع بسرعة قصوى تبلغ 325 كلم/ساعة مع إمكانية التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 3.3 ثواني فقط، وعلى الرغم من قدراتها عالية جدًا، لا تحصر Huracán EVO RWD نفسها فقط بسرعة السير على مسار مستقيم أو تسجيل الأرقام القياسية على الحلبة، بل إنها بفضل تصميمها الفريد الجديد تضع نفسها في موقع مختلف يجعلها السيارة الأمثل لتلبية الرغبة الحقيقية بالسرعة والتشويق لدى السائق.

قال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوتوموبيلي لامبورغيني: “تضع Huracán EVO RWD ذات الدفع بالعجلات الخلفية نفسها بين يدي السائق حيث توفر تجربة القيادة الممتعة جداً بفضل الخصائص الفريدة المتوافرة فيها، وهذه السيارة تذكر السائق بالأصول الحقيقية للهندسة الرائدة لدى لامبورغيني، حيث إن السائق محور الأداء في Huracán EVO RWD، مع استجابة كاملة وتجربة قيادة تفاعلية أكثر مفعمة بالأحاسيس وسيطرة كاملة من السائق، ويعتمد أداء Huracán EVO RWD على التناغم بين الإنسان والآلة، فمهارات القيادة والخصائص الميكانيكية التي تتمتع بها Huracán EVO RWD توفر توازنًا مثاليًا بين المزايا الديناميكية والاستجابة الحسّية مع أداء حقيقي كامل، وبناء عليه، تسهم Huracán EVO RWD بتعزيز مجموعة V10 Huracán عبر طراز يجذب العملاء الجدد إضافة لأولئك الساعين وراء الاستمتاع بتجربة القيادة المثلى”.

يوفر محرّك V10 أكثر من مجرد القوة إلى نظام الدفع بالعجلات الخلفية، فالهدير المميز لمحرك السفط الطبيعي يجتمع مع نظام التحكم بالجر الموالف بشكل خاص لأجل توفير تجربة القيادة الأكثر متعة وغنى بالأحاسيس في الظروف الجافة والرطبة على حد سواء، وحتى أثناء السير على الدروب المغطاة بالثلج، وقد جرى تعيير نظام التحكم بالجر عالي الأداء Performance Traction Control System P-TCS الجديد خصيصًا لسيارة Huracán EVO RWD ذات الدفع بالعجلات الخلفية، بحيث يتوفر العزم حتى خلال المرحلة التي تعاود السيارة فيها تعديل مسارها بعد الانجراف أو الانزلاق الجانبي.

وبينما يمكن نظام التحكم بالجر العادي الفصل الحاد للاقتران، إذ يتم انتظار السيارة كي تصبح ثابتة بالكامل قبل توفير العزم من جديد، يعمل نظام P-TCS من جهته على توفير العزم بشكل مسبق بحيث يتفادى القطع الحاد للعزم ويضمن تحقيق مستويات جر أفضل عند الخروج من المنعطف.

وتم تعيير تدخل نظام P-TCS وفقاً لوضعيات القيادة في سيارة Huracán EVO RWD والتي يتم اختيارها عبر زر الإدارة الذكية التكيّفية للشبكة ANIMA الموجود في عجلة القيادة، ففي وضعية قيادة STRADA للسير على الطرقات العادية، يقوم نظام P-TCS بتخفيف انزلاق العجلة الخلفية للحد الأدنى لضمان التمتع بالثبات والسلامة في كافة الظروف، إذ عبر استراتيجية استباقية أكثر، يقوم نظام P-TCS بإدارة عملية توفير العزم بشكل أفضل على الأسطح منخفضة التماسك.

أما في وضعية قيادة SPORT الرياضية، يعمل نظام P-TCS على تعزيز تجربة القيادة المشوّقة للحد الأقصى، حيث يمكن للعجلات الخلفية الانزلاق والانجراف أثناء التسارع لمنح متعة انجراف سهلة دون المساومة على السلامة.

ويتميّز النظام بقدرته على التعرّف على الظروف المختلفة عند التعاظم السريع لزاوية التوجيه الزائد، وبالتالي يحد من توفير العزم إلى العجلات الخلفية مما يسمح للسائق التحكم بشكل كامل بالسيارة وتثبيتها أكثر.

وفي وضعية قيادة CORSA المخصصة للحلبات، يتم تعيير نظام P-TCS لتفعيل انزلاق العجلة الخلفية بحيث تزيد مستويات جر السيارة ورشاقتها عند الخروج من منعطف، الأمر الذي يسمح للسائق تعزيز الأداء للحد الأقصى، ويعمل نظام P-TCS على تحسين نعومة التدخل بنحو 30٪ مقارنة مع طراز Huracán RWD السابق، بحيث يتم تحسين الجر عند الخروج من المنعطف بنسبة 20٪ وتعزيز التوجيه الزائد بنسبة 30٪.

من ناحية أخرى، يجمع الشاسيه الهجين لسيارة Huracán EVO RWD الألمنيوم وألياف الكربون خفيفي الوزن مع هيكل الألمنيوم ورزين اللدائن الحرارية، في ظل تحقيق وزن جاف إجمالي قدره 1,389 كيلوغرامًا، مما يولد معدّل وزن إلى قوة قدره 2.28 كلغ/حصان، ومع توزيع الوزن بين الأمام/الخلف بنسبة 60/40، ترتكز Huracán EVO RWD على نظام تعليق بأذرع عرضية مزدوجة من الألمنيوم مع رباعيات أضلاع متداخلة وممتصّات صدمات كامنة، وتم بشكل خاص تعديل نظام لامبورغيني للتوجيه الديناميكي Lamborghini Dynamic Steering – LDS الكهروميكانيكي بميزة المساعدة التصحيحية الميكانيكية كي يتلاءم كليًا مع سيارة Huracán EVO RWD بحيث يضمن توفير المعلومات الارتجاعية بأفضل شكل ممكن.

أما علبة التروس سباعية السرعات بالقابض المزدوج، فتضمن إتمام عمليات تبديل أسرع بين التعشيقات مع توافر ميّزة التحكّم بالانطلاق لتعزيز التسارع للحد الأقصى من نقطة الثبات التام، ويتم تزويد السيارة بعجلات نوع Kari قياس 19 بوصة يتم عليها تركيب عجلات Pirelli P Zero جرى تطويرها بشكل خاص، إضافة إلى وجود مكابح فولاذية مهوّاة ومثقَّبة تقاطعياً، وتتوفر اختياريًا عجلات قياس 20 بوصة مع مكابح من سيراميك الكربون.

تستمر Huracán EVO RWD بتبني التصميم القوي لعائلة سيارات V10 من لامبورغيني مع خصائص تصميمية جديدة في الأمام والخلف بحيث تميزها بوضوح عن سابقتها سيارة Huracán EVO 4WD.

وتتألّق Huracán EVO RWD عبر خصائصها الشخصية المصقولة والهادفة التي تكملها ناشرة هوائية أمامية جديدة وزعانف عمودية ضمن منافذ الهواء الأمامية الأكبر التي يحدها إطار بارز، بدوره يشتمل المصد الخلفي باللون الأسود عالي اللمعان على ناشرة هوائية جديدة فريدة مخصَّصة لسيارة Huracán EVO RWD.

أما في الداخل تتألق المقصورة عبر شاشة لمس HMI قياس 8.4 بوصات في الكونسول الوسطي بحيث تتيح التحكم بكافة وظائف السيارة، بالإضافة إلى إدارة عمليات الاتصال الشاملة مثل المكالمات الهاتفية والدخول إلى شبكة الإنترنت، كما إنها تضم ميزة Apple CarPlay.

من المهم الإشارة إلى أن برنامج Ad Personam من لامبورغيني يقدم خيارات غير مسبوقة لتخصيص السيارة من الداخل والخارج فيما يخص الألوان والكسوات، مما يمنح مالكي سيارات Huracán EVO RWD القدرة على إدخال أسلوبهم الخاص ولمساتهم الشخصية إلى سيارة لامبورغيني المتميزة الجديدة، ولأجل إبراز شكل السيارة أكثر، تم تطوير اللون الأصفر الجديد Giallo Belenus بالتوازي مع لون خاص للجلد وكسوة ألكانتارا للمقصورة الداخلية، بحيث تتوافق مع اللون الخارجي الجديد.

ستتوفر لامبورغيني Huracán EVO RWD في الشرق الأوسط في ربيع العام 2020.