كاسبرسكي تتيح استخدام أداة Kaspresso لمطوري تطبيقات أندرويد

أتاحت كاسبرسكي لمطوري التطبيقات إمكانية الوصول إلى أداة اختبارات مؤتمتة خاصة بالنظام أندرويد، حيث تتسم الأداة المسمّاة Kaspresso بإعدادات مرنة وسهولة الاستخدام.

تمكّن أداة Kaspresso مطوري تطبيقات الهاتف المحمول من تقليل الوقت اللازم لاختبار تطبيقاتهم دون الخشية من إغفال الأخطاء، وبالتالي تسريع عملية إصدار التطبيقات إلى السوق، ولقيت كاسبرسكي إفادات إيجابية على الأداة في اثنين من المؤتمرات التقنية المهمة “كود موشن برلين 2019″، و”موبيليتي IX”.

يصعب على مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة اختيار أداة اختبار أمني مؤتمتة مناسبة تقلّل من المدّة اللازمة لإصدار التطبيق، وثمّة في الوقت الراهن العديد من البيئات والأدوات اللازمة لإجراء الاختبارات الآلية، مثل Espresso وAppium، لكن لا يمكن لهذه الأدوات جميعها أن تحلّ جميع مشكلات مطوري تطبيقات أندرويد، مثل مخاوفهم بشأن قابلية قراءة واجهة الاستخدام واختبارها وتسجيلها وهيكلها، وتمنع المشكلات المذكورة مطوري التطبيقات المحمولة من وضع اختبارات واضحة لواجهات الاستخدام تكون مستقرة ومفهومة وقابلة للاستمرار.

قدمت كاسبرسكي أداتها Kaspresso بُغية حل المشاكل القائمة التي تعيق إجراء اختبارات مريحة وسلسة لواجهات الاستخدام البرمجية لتطبيقات أندرويد، وتعتمد هذه الأداة على مكتبتين لإنشاء اختبارات مؤتمتة Espresso وKakao.

تعمل الأداة Kaspresso على تحسين إمكانية الاختبار لواجهة المستخدم، بفضل مكتبة Kakao المضمّنة بمثابة تغليفة DSL في مكتبة Espresso، ما يرتقي بأوصاف الاختبارات إلى مستوى جديد ويجعلها أكثر قابلية للفهم،

تحل الأداة أيضًا المشاكل المتعلقة بعدم تماسك الاختبارات والتسجيل، حيث أن الاختبارات غير المستقرة أو غير المتماسكة هي حالات تكون فيها نتيجة الاختبار غير متوقعة، ويكون لفشلها أسباب مختلفة، وذلك على الرغم من أن الوظائف تعمل دون أعطال على أجهزة المطورين، أما المشاكل المتعلقة بالتسجيل في مكتبة Espresso، والتي تعود إلى عدم تسجيل المكتبة للإجراءات الاختبارية التي تتخذها، فيمكن للأداة الجديدة إظهار جميع أنشطة Espresso وإجراءاتها، كما أن بوسع المستخدم تعديلها أكثر.

لذلك تتيح الأداة طريقة بسيطة ومريحة لإدارة الاعتراضات، التي تشكّل مدخلًا إلى جميع طلبات API الواردة من الاختبارات، وتقدّم Kaspresso مجموعة غنية من أدوات الاعتراض الافتراضية الكفيلة بالتعامل مع الاختبارات غير المستقرة وتحسين عملية التسجيل.

تقدّم الأداة Kaspresso أفضل الممارسات التي اكتسبها مطورو تطبيقات الأجهزة المحمولة في كاسبرسكي بعد سنوات عديدة من الخبرة، ويتضمّن الإطار الاختباري توصيات البُنية الهيكلية لتوحيد اختبارات واجهة المستخدم.

قال فكتور يابلوكوف رئيس قسم تطوير منتجات التطبيقات المحمولة لدى كاسبرسكي: “إن قرار الشركة بإتاحة الأداة Kaspresso لجمهور مطوري التطبيقات جاء بسبب الجهود والموارد الكبيرة التي يتطلبها إنشاء إطار اختباري مؤتمت للتطبيقات الخاصة بالهاتف المحمول”، وأضاف: “تعمل أدوات الاختبار الذاتي لتطبيقات النظام أندرويد على تيسير عمل مطوري هذه التطبيقات، وقد حاولنا دمج أفضل الموارد والممارسات في أداة واحدة ووضع خلاصة جهودنا وخبراتنا فيها، لذلك نأمل أن يتمكّن المطورون بمساعدة الأداة Kaspresso من إنشاء تطبيقات أندرويد أفضل أداء وأعلى موثوقية وأمنًا، كما نرى أن بوسع المستخدمين والقطاع بأكمله الاستفادة من هذه الأداة”.

لتنزيل الأداة يُرجى اتباع الرابط https://github.com/KasperskyLab/Kaspresso.