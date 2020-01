سامسونج ستكشف عن أجهزة مبتكرة في 11 فبراير

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأحد أنها ستقدم أجهزة جديدة ومبتكرة في سان فرانسيسكو بتاريخ 11 فبراير ضمن حدث Unpacked، مع توقع أن تكشف عملاقة الإلكترونيات عن هاتفها القابل للطي الجديد إلى جانب إصدار جديد من طراز S الرائد.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم إلى الحفاظ على ريادتها في أسواق الهواتف القابلة للطي والجيل الخامس 5G، حيث يخطط المنافسون للحاق بالركب في القطاعات الناشئة والمتنامية.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في رسالة الدعوة: سامسونج للإلكترونيات ستكشف النقاب عن أجهزة جديدة ومبتكرة ستشكل العقد المقبل من تجارب الهواتف المحمولة، موضحة أن الحدث، الذي يعقد في الساعة 11 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، سيتم بثه مباشرةً.

في صورة تشويقية، ألمحت سامسونج إلى هاتفين، أحدهما يشبه المربع والآخر بشكل مستطيل، وكانت الشركة قد كشفت في شهر أكتوبر عن مفهومها الجديد للهاتف القابل للطي والذي يتم طيه عموديًا مثل الهواتف القديمة.

وأطلقت سامسونج أول هواتفها القابلة للطي المسمى جالاكسي فولد Galaxy Fold، والذي يتم طيه أفقيًا، في شهر سبتمبر بعد تأخيرات لمدة خمسة أشهر ناجمة عن مشاكل في الشاشة.

ويتوقع أن تعلن الشركة عن ثلاثة هواتف Galaxy S11 بدلًا من أربعة، بحيث تدعم جميعها شبكات الجيل الخامس 5G، وبينما من المفترض أن تطلق على الهواتف الجديدة اسم S11، فإن الشائعات أوضحت إمكانية استخدام تسمية Galaxy S20.

وقد يظهر الجيل التالي من هاتفها القابل للطي Galaxy Fold 2 في حدث Unpacked أيضًا، وفي حال تمكنت الشركة من حل المشكلات التي أدت إلى توقف Galaxy Fold الأول، فقد يتمكن النموذج الجديد من الوصول إلى أيدي المستخدمين في الوقت المحدد.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية اعتادت كشف النقاب عن إصدارات جديدة من هواتف Galaxy S الرائدة قبل المؤتمر العالمي للجوال MWC الذي يعقد في شهر فبراير.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020