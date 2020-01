تطبيق الدردشة المتهم بالتجسس يعود إلى متجر جوجل بلاي

أعلنت الشركة الإماراتية المطورة لتطبيق التراسل ToTok عودته إلى متجر جوجل بلاي Google Play لنظام أندرويد بعد إزالته بسبب مزاعم بأنه كان يستخدم للتجسس الحكومي، بينما يبقى التطبيق غير متاح على متجر آبل.

وقال الحساب الرسمي للتطبيق على منصة تويتر: يسعدنا أن نعلمك أن ToTok متاح الآن للتنزيل عبر متجر جوجل بلاي.

وكانت كل من جوجل وآبل قد أزالتا التطبيق من متجري التطبيقات الشهر الماضي بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ToTok قد سمح لحكومة الإمارات العربية المتحدة بتتبع المحادثات والتحركات والتفاصيل الأخرى الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بتثبيته على هواتفهم.

ونفت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة هذه الاتهامات، قائلة: إن قوانين البلاد تحظر أي نوع من أنواع انتهاك البيانات والاعتراض غير القانوني، حيث تستثمر الإمارات بكثافة في التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

وتسرد جوجل على متجرها سلسلة من التحديثات الجديدة للتطبيق، بما في ذلك طلب الوصول إلى الأذونات والبيانات إلى جانب صندوق حوار مصمم حديثًا لطلب إذن المستخدم بالوصول إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة به ومزامنتها.

وكانت شركة آبل قد أخبرت وكالة فرانس برس أنها أزالت تطبيق ToTok من متجرها ريثما تجري المراجعة، في حين قالت شركة جوجل: إنها ألغت التطبيق من متجرها بسبب مشكلة سياسة.

وأصبح ToTok شائعًا من خلال تقديم مكالمات ومراسلات مجانية لملايين المستخدمين في دول مثل الإمارات العربية المتحدة، وجرى إطلاق التطبيق في عام 2019، وقد تم تطويره بواسطة شركة Breej Holding.

Dear ToTok Community,

The wait is over. We are happy to inform you #ToTok is now available for download on the Google Play Store. Thank you for your patience. Let's connect!https://t.co/lPV0DFk0dI

Your ToTok Team pic.twitter.com/aYFL5iiLIH

— ToTok (@ToTokMessenger) January 4, 2020