الصين تواصل تطوير عملتها السيادية الرقمية

أوضح البنك المركزي في الصين اليوم الأحد أنه سيواصل أبحاثه وتطويره في إنشاء عملة رقمية سيادية في عام 2020، لكنه لم يصل إلى حد القول متى سيتم إطلاقها، وقال بنك الشعب الصيني في ملخص لمؤتمر العمل السنوي الذي عقده الأسبوع الماضي: إنه حقق تقدمًا سلسًا بشأن هذه القضية في عام 2019.

وكان بنك الشعب الصيني PBOC من أوائل البنوك المركزية التي تروج لفكرة العملة الرقمية السيادية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بكين تعتبر العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين Bitcoin بمثابة تهديد للأمن المالي، كما تعتبر العملات الرقمية الأخرى مثل ليبرا من فيسبوك بمثابة تحديًا لضوابطها المالية.

وكانت التكهنات تشير إلى أن العملة السيادية الصينية قد تصل في أوائل شهر نوفمبر، وخاصةً بعد أن كثف معهد أبحاث العملة الرقمية التابع للبنك المركزي خطابه بشأن القضية في العام الماضي عقب إعلان شركة فيسبوك في شهر يونيو عن خططها لإطلاق عملة ليبرا.

وذكر تقرير أعدته مجلس فوربس في شهر أغسطس أن العملة الرقمية السيادية من المقرر إطلاقها في 11 نوفمبر، بحيث تتزامن مع عروض يوم تسوق العزاب على الإنترنت، لكن هذا لم يحدث.

ويشار إلى إن بنك الشعب الصيني ليس الوحيد عالميًا الذي يدرس أفضل السبل للتكيف مع العملات الرقمية، إذ قال البنك المركزي السويدي Riksbank الشهر الماضي: إنه منح عقدًا لمدة عام لشركة الخدمات المهنية Accenture لبناء منصة تجريبية لعملة رقمية جديدة تسمى الكرونا الإلكترونية e-krona.

ويهدف البنك المركزي السويدي إلى توسيع فهمه للإمكانيات التكنولوجية، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إطلاق العملة، حيث قال البنك: إن المشروع التجريبي قد يمتد لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأوضح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا Haruhiko Kuroda في الشهر الماضي أنه بالرغم من أن اليابان ليس لديها خطط فورية لإصدار عملة رقمية سيادية، إلا أن البنك سيجري أبحاثًا قانونية وتقنية حول العملات الرقمية.

وفي حين أن بنك الشعب الصيني PBOC، الذي كان يدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية سيادية منذ حوالي خمس سنوات، كان متحفظًا بشأن تاريخ الإصدار، فقد أشارت صحيفة Shanghai Securities News الشهر الماضي إلى أنه قد تم الانتهاء من التصميم والصياغة والبحث والاختبار الوظيفي لميزة الدفع الإلكتروني للعملة الرقمية.

وأفادت التقارير الصادرة في شهر ديسمبر أن البنوك الحكومية الأربعة الكبرى في البلاد، البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين للتعمير والبنك الزراعي الصيني وبنك الصين، وثلاث شركات اتصالات مملوكة للدولة، قد شاركت في عملية التطوير.

وتعد إحدى أكبر المخاوف بشأن العملات الرقمية هو كيفية تلقيها من قبل الشركات والجمهور، وأوضح المسؤول الصيني عن تطوير العملة الرقمية السيادية أنها تهدف إلى استبدال النقد ولكنها ليست مصممة للمضاربة.