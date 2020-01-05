إليك تلفزيون سامسونج 8K الجديد بدون إطار

أعلن الفرع الكوري من شركة سامسونج عن جهاز التلفزيون الجديد بدون إطار Samsung Q950TS 8K QLED، وذلك قبل إلكشف عنه بشكل رسمي في الحدث الذي من المفترض أن تعقده شركة سامسونج الأمريكية اليوم الأحد 5 يناير قبل البداية الرسمية لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020.

ويعرض جهاز التلفزيون الجديد 8K QLED TV شاشة Infinity Screen من سامسونج والتي تشكل نسبة 99 في المئة من الواجهة الأمامية للجهاز، ويقول المنشور: إن تلفزيون Q950TS 8K QLED الجديد بأتي بسماكة 15 ميليمتر فقط، ويوفر تجربة مستخدم ذكية أعيد تصميمها من شأنها أن تسهل العثور على عروض للمشاهدة.

وبصرف النظر عن استخدام الإضاءة الخلفية Full Array Local Dimming، فإن التلفزيون سيكون أول من يقدم رفعًا لمستوى الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق، مما يشكل ترقية بالنسبة لخوارزمية الارتقاء بمستوى الذكاء الاصطناعي للعام الماضي.

واتجهت أجهزة تلفزيون QLED من سامسونج خلال السنوات القليلة الماضية إلى الإطارات بدون حواف، كما هو الحال مع طرز الشركات المصنعة الأخرى، لكن تلفزيون Samsung Q950TS 8K QLED يجلب واحدًا من أصغر الإطارات الممكنة على تلفزيونات LED-LCD.

ويشكل تكامل Samsung Health، الذي يتتبع مقاييس الصحة الأساسية لمساعدة المستخدم في إدارة صحته الشخصية، ترقية كبيرة لتلفزيون هذا العام الرائد، وتشتمل بعض هذه المقاييس على الوقت الذي يقضيه المستخدم في التأمل وحرق السعرات الحرارية والوزن ومستويات الجلوكوز وأنماط النوم.

كما يسمح تطبيق الهاتف المحمول Samsung Health بالدردشة مع طبيب معتمد من مجلس الإدارة في حال كان لدى المستخدم سؤال أو كان بحاجة إلى وصفة طبية، ومن الواضح أن مشاهدة التلفزيون قد تكون مفيدة لصحتك.

ويتضمن التلفزيون معالج الذكاء الاصطناعي الكمومي الذي يجمع بين التعلم الآلي والتعلم العميق، ويشتمل على ميزة الصورة التكيفية الجديدة التي توفر سطوعًا وتباينًا محسنين في أي بيئة عرض، بحيث يمكن مشاهدة التلفزيون حتى في ضوء الشمس القوي، وذلك لأن الجهاز يتعرف على البيئة ويقوم بضبط سطوع الشاشة تلقائيًا.

وهناك أيضًا الخادم الرقمي، والذي تقول الشركة إنه يسمح للتلفاز بالتحكم في الأجهزة الأخرى عبر البلوتوث والشبكة اللاسلكية واي فاي وحتى التحكم بالأجهزة الأقدم غير المتصلة بالإنترنت، ويمكن بث المحتوى من الأجهزة المحمولة باستخدام ميزة Tap View، مع القدرة على تعدد المهام، والتي تتيح مشاهدة محتوىين في نفس الوقت على شاشة واحدة.

كما يوفر جهاز التلفاز دعمًا للمساعدين الرقميين بيكسي وجوجل وأليكسا، ولديه تقنية AI ScaleNet المدمجة من سامسونج، والتي ادعت الشركة أنها تقلل من فقد البيانات الأصلي أثناء بث الفيديو.

وتعد القدرة على تقديم صوت غني واحدة من أكبر ميزات التلفزيون، مع تقنية Object Tracking Sound Plus التي تنقل الصوت وفقًا لما يحدث على الشاشة، مما يوفر تأثيرًا محيطيًا 5.1 مع مكبرات صوت التلفزيون فقط، بينما تجمع ميزة Q-Symphony الجديدة بين مكبرات صوت التلفزيون وأنظمة الصوت الخارجية المتوافقة.