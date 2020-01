إليك أكبر 9 ألعاب قادمة في عام 2020

من المقرر أن يصل الجيل الجديد من منصات ألعاب الفيديو بلاي ستيشن PlayStation من سوني وإكس بوكس Xbox من مايكروسوفت خلال الربع الأخير من العام الحالي، أي خلال أقل من عام من الآن، لكن قبل وصول المنصات الجديدة، فإن الموجة الرئيسية الأخيرة من ألعاب PlayStation 4 و Xbox One أصبحت في الأفق، ونحاول من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على أكبر 9 ألعاب قادمة في عام 2020.

1) Final Fantasy VII Remake:

تعد الطبعة الجديدة من لعبة Final Fantasy VII، وهي واحدة من أكثر الألعاب المحبوبة التي تم إصدارها في عام 1997، كنزًا لمحبي مثل هذه النوعية من الألعاب، لكن هذه الطبعة ليست إعادة صياغة مباشرةً، بل إنها عملية إعادة تخيل قليلًا، حيث إنه لا يوجد ضمن Final Fantasy VII Remake قتال قائم على الدور الذي قد تتوقعه إذا لعبت النسخة الأصلية.

المنصات: PlayStation 4.

تاريخ الإصدار: 3 مارس 2020.

2) Watch Dogs Legion:

تشكل سلسلة Watch Dogs نقطة علام في مسيرة شركة الألعاب الفرنسية Ubisoft المطورة لألعاب مثل Assassin’s Creed و Splinter Cell، وتلعب من خلال النسخة الجديدة Watch Dogs Legion دور هاكر في لندن، لكنك لن تلعب كفرد واحد فقط، بل كفيلق من أشخاص مختلفين، وتعمل أيضًا على تجنيد المزيد من الأشخاص مع تقدم اللعبة، ولكل منهم مهاراته الفريدة.

المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC.

تاريخ الإصدار: 6 مارس 2020.

3) DOOM Eternal:

تحصل أفضل لعبة لعام 2016 على تتمة ضخمة في عام 2020 تتمثل في لعبة DOOM Eternal، والتي تعد تكملة مباشرة للعبة إطلاق النار الكلاسيكية DOOM، بحيث تشكل DOOM Eternal عبارة عن توسع هائل في اللعبة المثيرة بالفعل للعبة السابقة.

المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC و Nintendo Switch و Google Stadia.

تاريخ الإصدار: 20 مارس 2020.

4) Animal Crossing: New Horizons:

بعد سنوات من الانتظار فقد عادت Animal Crossing إلى نينتندو سويتش Nintendo Switch، وتضعك اللعبة الجديدة، التي تحمل عنوان آفاق جديدة New Horizons، في جزيرة مهجورة خالية تمامًا مقارنة بالألعاب السابقة في السلسلة.

وتبدأ اللعب ضمن مخيم متواضع، لكن مع قيامك بمشاهدة المناظر الطبيعية حول العالم من حولك، سيصل المزيد من الأشخاص إلى الجزيرة المهجورة، وفي حال كنت تحب ألعاب Animal Crossing السابقة، فيجب أن تكون هذه اللعبة مناسبة لك.

المنصات: نينتندو سويتش.

تاريخ الإصدار: 20 مارس 2020.

5) Resident Evil 3:

حصل مشجعو Resident Evil في شهر يناير الماضي على هدية ضخمة على شكل طبعة جديدة ضخمة من Resident Evil 2، وتحاول شركة Capcom في شهر أبريل من هذا العام إمتاع المشجعين مرة أخرى من خلال إجراء إصلاح جذري للعبة الكلاسيكية بطبعتها الجديدة Resident Evil 3.

ومثل نسخة العام الماضي، فإن النسخة الجديدة Resident Evil 3″ تعد إصلاحًا مرئيًا كبيرًا للعبة الأصلية، وهي نسخة جديدة محدثة من اللعبة الأصلية.

المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC.

تاريخ الإصدار: 3 أبريل 2020.

6) Cyberpunk 2077:

تعد Cyberpunk 2077 لعبة حركة في العالم الخارجي تقع في مدينة معقدة مستقبلية حيث لا يمكن الوثوق بأي شخص فيها، وتشبه إلى حد كبير إصدار لعبة الفيديو من فيلم The Fifth Element.

المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC.

تاريخ الإصدار: 16 أبريل 2020.

7) Marvel’s Avengers:

سيطرت أفلام Marvel لسنوات على شباك التذاكر، وبالرغم من هذا النجاح في السينما، إلا أن Marvel بالكاد اقتربت من عالم ألعاب الفيديو، ويبدو أن هذا الأمر في طريقه للتغير مع لعبة Marvel’s Avengers، وهي لعبة فيديو حديثة من بطولة الأبطال الخارقين المشهورين عالميًا.

ويلعب المستخدم دور الرجل الحديدي أو Thor أو Black Widow أو The Hulk أو Captain America ضد مختلف الأشرار الذين يحاولون القيام بأعمال شائنة.

المنصات: PlayStation 4 و Xbox One و PC و Google Stadia.

تاريخ الإصدار: 15 مايو 2020.

8) The Last of Us: Part II:

يعد استوديو Naughty Dog مسؤولًا عن تطوير لعبة PlayStation المسماة The Last of Us، ويعمل الآن على إصدار الجزء الثاني من اللعبة The Last of Us: Part II، حيث يعود الثنائي جويل وإيلي، لكن هذه اللعبة الجديدة تتطلع أكثر إلى التركيز على إيلي وقصتها في أعقاب أحداث اللعبة الأولى.

المنصات: PlayStation 4.

تاريخ الإصدار: 29 مايو 2020.

9) Ghost of Tsushima:

يعمل Sucker Punch، وهو الاستوديو الذي ابتكر لعبة inFamous لمنصة PlayStation، على شيء جديد تمامًا وهو لعبة الساموراي في اليابان الإقطاعية تسمى شبح تسوشيما Ghost of Tsushima، وكل ما نعرفه عن اللعبة هو أنها قصة انتقام.

وتجري أحداث اللعبة في عام 1274، حيث تغزو الإمبراطورية المغولية جزيرة تسوشيما، وتحدث الفوضى وتهزم السكان المحليين، وكواحد من آخر الساموراي الباقين على قيد الحياة، فإنك تنهض من تحت الرماد من أجل القتال، لكن التكتيكات لن تقودك إلى النصر، ويجب أن تتجاوز تقاليدك في الساموراي لتكوين طريقة جديدة للقتال، طريقة الشبح، بحيث تخوض حربًا غير تقليدية من أجل حرية اليابان.

المنصات: PlayStation 4.

تاريخ الإصدار: صيف 2020.