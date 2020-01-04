كيف يمكنك إجراء محادثات فيديو جماعية على إنستاجرام؟

على الرغم من أن الجميع ليسوا على دراية بذلك؛ فإن ميزة (الرسائل المباشرة) Direct Messages في إنستاجرام تضم خيار مكالمات الفيديو، والتي تتيح لهم الدردشة مع الأصدقاء والعائلة عبر الفيديو، سواء مع شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص، بشرط أن يكون لديك أحدث إصدار من التطبيق.

قبل البدء؛ يمكنك الدردشة عبر الفيديو عبر تطبيق إنستاجرام مع ما يصل إلى ستة أشخاص فقط. وطالما كنت قادرًا على توجيه رسالة لشخص ما يجب أن تكون قادرًا على الاتصال به عبر الفيديو أيضًا.

سنستعرض اليوم كيف يمكنك إجراء محادثات الفيديو على إنستاجرام سواء كنت تريد إجراء دردشة فيديو مع شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص؟

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة تتوفر على كل من الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل (أندرويد) Android أو (آي إو إس) iOS.

انتقل إلى تطبيق إنستاجرام على هاتفك.

اضغط على الأيقونة التي تحمل شكل (طائرة ورقية) والموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

اضغط على أيقونة الفيديو الموجودة في أعلى يسار الشاشة، ثم حدد الأشخاص الذين تريد التواصل معهم من قائمة الأصدقاء، أو اضغط على شريط البحث للبحث عن شخص ما. وسيتلقى الشخص أو المجموعة التي تتصل بها إشعارًا يخبرهم بأنك تتصل بهم.

سيتم تحويل شاشتك على الفور إلى دردشة فيديو، والتي يمكنك تصغيرها إذا كنت بحاجة إلى النظر إلى أشياء أخرى على شاشتك أثناء المحادثة.

كيف يمكنك إضافة شخص ما إلى دردشة فيديو مستمرة؟

إذا كنت ترغب في إضافة شخص آخر إلى المحادثة بعد أن بدأتها، فكل ما عليك هو التمرير السريع على الدردشة المرئية، ثم اتباع الخطوات التالية:

أثناء دردشة الفيديو، اضغط على خيار (إضافة) Add الموجود أسفل يمين الشاشة.

اضغط على خيار (إضافة) Add بجوار اسم المستخدم في قائمة الأصدقاء، أو اضغط على (بحث) للبحث عن شخص ما. سيتلقى الشخص الذي قمتَ بإضافته إشعارًا بأنك تتصل به.

ولكن إذا كانت ميزة مكالمات الفيديو على إنستاجرام لا تعمل.. فما السبب؟

لن تتمكن من إجراء مكالمة فيديو عبر إنستاجرام مع شخص غير متابع لك، إلا في حالة إذا قبلت رسالة مباشرة من حسابه، فسيكون بإمكانك إجراء مكالمة فيديو معه.

كما يجب عليك التأكد من الإعدادات الخاصة باتصال الفيديو على إنستاجرام:

1- قم بتفعيل (الإشعارات) Notifications الخاصة (بمكالمات الفيديو) Video Chat.

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في تطبيق إنستاجرام.

اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.

ثم مرّر للأسفل حتى تجد قسم (مكالمات الفيديو) Video Chat، ثم قم بتفعيل خيار (من الكل) From Everyone.

2- قم بإلغاء خيار (إخفاء مكالمات الفيديو) Unmute Video Chat: