وبالرغم من تفاؤل ماليت ببحثه، إلا أن أقرانه يشككون في أن تقود هذه الأبحاث إلى إنتاج آلة زمن فعلية، وقال بول سوتر Paul Sutter، عالم الفيزياء الفلكية: لا أظن أن لعمله ثمرة حقيقية إذ أرى عيوبًا عميقة في نظريته وفي المعادلات الرياضية التي استخدمها، وأستبعد أن ينتج عن ذلك آلة زمن تعمل حقًا.

ويعترف ماليت بأن فكرته نظرية تمامًا في هذه المرحلة، وحتى إن قادت أبحاثه إلى إنتاج آلة زمن، فستكون هناك قيود شديدة تمنع أي شخص من العودة إلى الماضي لإحداث تغيير في الحاضر، وقال: قد نتمكن من إرسال المعلومات إلى الماضي، لكن الحد الأقصى سيكون النقطة التي شغلت فيها الآلة.