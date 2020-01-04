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تسريب يكشف عن مواصفات وسعر هاتفي Mi 10 وMi 10 Pro المرتقبين من شاومي

تسريب يكشف عن مواصفات وسعر هاتفي Mi 10 وMi 10 Pro المرتقبين من شاومي
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تستعد شركة شاومي للإعلان عن هاتفين رائدين، هما (مي 10) Mi 10 و(مي 10 برو) Mi 10 Pro، وبخلاف العام الماضي، يُقال إنها تعتزم الإعلان عنهما معًا خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 أواخر شهر شباط/فبراير المقبل.

والآن سُربت قائمة غير رسمية بمواصفات الهاتفين المرتقبين من الشركة الصينية، وفيها يظهر أن هاتف (مي 10) سيقدم شاشة من نوع OLED بقياس 6.5 بوصات مع معدل تحديث 90 هرتز، وسيحتوي كل من (مي 10) و(مي 10 برو) معالجًا من نوع (كوالكوم سنابدراجون 865). وسيقدم هاتف (مي 10) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، أما هاتف (مي 10 برو) فسوف يقدم ذاكرة (رام) بحجم 12 جيجابايت فقط.

تسريب يكشف عن مواصفات وسعر هاتفي Mi 10 وMi 10 Pro المرتقبين من شاومي

ووفقًا لقائمة المواصفات، سيأتي هاتف (مي 10) مع 4 كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل، أما الكاميرات الثلاث الأخرى فستأتي بدقة 20 ميجابكسل، و12 ميجابكسل، و5 ميجابكسل. وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 40 واط، والشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 30 واط، والشحن اللاسلكي العكسي باستطاعة 10 واط.

أما هاتف (مي 10 برو) فسيقدم أيضًا 4 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، والأخرى بدقة 48 ميجابكسل، و12 ميجابكسل، و8 ميجابكسل. أما البطارية فستكون بالسعة ذاتها، ولكنها ستدعم الشحن السريع باستطاعة 66 واط، واللاسلكي باستطاعة 40 واط.

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وبحسب التسريب أيضًا، تعتزم شاومي طرح هاتف (مي 10) في 3 خيارات: 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، أو 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، أو 12 جيجابايت + 256 جيجابايت. أما هاتف (مي 10 برو) فسيتوفر في 3 خيارات أيضًا: 12 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر يعادل 550 دولارًا أمريكيًا، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر يعادل 590 دولارًا أمريكيًا، و 12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر يعادل 650 دولارًا أمريكيًا.

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