إيرادات TikTok تحلق عاليًا بأكثر من 300% في الربع الرابع من 2019

شهد تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الشهير (تيك توك) TikTok ارتفاعًا بلغت نسبته 310% على أساس سنوي في إيرادات المشتريات الداخلية، وذلك بحسب (آبتوبيا) Apptopia، الشركة الناشئة التي تتعقب إيرادات واستخدامات التطبيقات المحمولة.

— Adam Blacker (@AdamBlacker25) January 3, 2020