إل جي تعلن عن 8 أجهزة تلفاز بدقة 8K مع شاشات OLED و LCD

أعلنت شركة إل جي يوم الجمعة أنها تعتزم الأسبوع المقبل تقديم سلسلة موسعة من أجهزة التلفاز بدقة 8K، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 الذي سيُقام في المدة من 6 إلى 10 كانون الثاني/يناير الجاري بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وأوضحت الشركة الكورية أنها تعتزم إطلاق 8 أجهزة تلفاز بدقة 8K، بما في ذلك طرازين جديدين بقياسين 77 بوصة، و65 بوصة، ليُضافا إلى الطرز الحالية بقياس 88 بوصة، و75 بوصة.

وأضافت إل جي أن سلسلة عام 2020 ستشمل أجهزة LG SIGNATURE OLED 8K TV بقياس 88 بوصة، و77 بوصة، والأجهزة المتقدمة LG NanoCell TV بقياسي 65 بوصة، و75 بوصة.

وقالت الشركة في تدوينة: إن أجهزة LG 8K TV لا تقدم دقة 8K حقيقية فحسب، بل إنها تمنح العملاء سلامة البال مع طرائق متعددة للاستمتاع بتجربة Real 8K. وتوفر الطرز الجديدة القدرة على تشغيل محتوى 8K أصلي، بما في ذلك المحتوى بترميز HEVC، و VP9، و AV1. كما أن الأجهزة ستدعم عرض محتوى 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وتمتاز أجهزة التلفاز الجديدة من إل جي بمعالجها α9 Gen 3الذي يستخدم تقنية التعلم العميق التي ترفع المحتوى إلى 8K، كما تدعم تقنية AI Picture Pro التي تسمح بالتعرف على الوجوه والنصوص على الشاشة بغية تحسينها، وتقنية Auto Genre Selection التي تتعرف إلى أنواع المحتوى المشاهد لتطبق إعدادات الصورة المثالية تلقائيًا. وتشمل أنواع المحتوى: الأفلام، والرياضة، والمعياري، والرسوم المتحركة.

ويُطبق ذلك أيضًا على الصوت، إذ يمكن لتقنية AI Sound Pro تحليل وتصنيف صوت المحتوى إلى 5 فئات: الموسيقى، والأفلام، والرياضة، والدراما، والأخبار، وذلك بغية جعله أكثر نقاءً، وتُعزل الكلمات المنطوقة ليُرفع حجمها فتتميز عن الخلفيات الصوتية.

ويمكن للمستخدمين أيضًا استخدام أجهزة التلفاز الجديدة للتحكم بالأجهزة المنزلية المتوافقة مع منصة إنترنت الأشياء التابعة لإل جي ThinQ، وذلك عن طريق الأوامر الصوتية. وتتوفر تقنية التعرف على الصوت المدمجة في أجهزة التلفاز في 144 دولة. كما تدعم أجهزة التلفاز الجديدة منصتي AirPlay 2، و HomeKit من آبل، بالإضافة إلى المساعدات الرقمية: (أسيستنت) Assistant من جوجل، و(أليكسا) Alexa من أمازون.