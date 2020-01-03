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TikTok تطور سرًا ميزة لتبديل الوجوه قائمة على تقنية DeepFake

TikTok تطور سرًا ميزة لتبديل الوجوه قائمة على تقنية DeepFake
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أفاد تقرير إخباري بأن الشركة الأم لتطبيق الفيديو القصير (تيك توك) TikTok – (بايت دانس) ByteDance – طورت تقنية تسمح للمستخدم بإدراج وجهه في مقاطع الفيديو الخاصة بالأخرين، وذلك بطريقة تشبه ما يُعرف حاليًا باسم (التزييف العميق) DeepFake.

وقال موقع (تك كرنش) TechCrunch: إنه علم أن (بايت دانس) طورت ميزة لم تُطلق بعد باستخدام تقنية (التزييف العميق)، ويُشار إليها في شفرة التطبيق باسم (تبديل الوجه) Face Swap. وأضاف أن الشفرة في كل من تطبيق (تيك توك)، وتطبيق (دوين) Douyin تطلب من المستخدمين إجراء مسح حيوية متعدد الزوايا لوجوههم، ثم الاختيار من مجموعة من مقاطع الفيديو التي يريدون إدراج وجوههم إليها، ثم المشاركة.

TikTok تطور سرًا ميزة لتبديل الوجوه قائمة على تقنية DeepFake

وأشار الموقع إلى أن هذه الميزة من (تيك توك) قد تسهم في زيادة وعي الناس بضرورة عدم تصديق كل ما يشاهدونه على الإنترنت، فضلًا عن استخدامها للتسلية. خاصةً في ظل تزايد التحذير من تقنية (التزييف العميق) في نشر الأخبار الكاذبة.

وليست (تيك توك) الأولى في تقديم ميزة إدراج وتبديل الوجوه، إذ سبقها إلى ذلك العديد من التطبيقات، بما في ذلك تطبيق التراسل المصور (سناب شات)، وتطبيق (زاو) Zao الصيني الذي حظي بانتشار واسع في شهر أيلول/سبتمبر الماضي على الرغم من المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمان.

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وقال موقع (تك كرنش): إن الشفرة الدالة على ميزة تبديل الوجوه وُجدت في الإصدار الأحدث من تطبيقي (تيك توك)، و(دوين) على نظام التشغيل أندرويد. وتمكن عن طريق إحدى الشركات الناشئة أخذ لقطات شاشة للميزة.

وبعد التواصل مع شركتي (تيك توك)، و(دوين)، نفت الأولى وجود الميزة، كما نفت سعيها إلى تقديمها. أما (دوين) فقد أكدت أنها ملتزمة بالقوانين والتنظيمات الصينية التي تمنع مثل هذه المزايا.

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